Polska ma KSW, a świat - a przede wszystkim Stany Zjednoczone - mają UFC. Ultimate Fighting Championship, bo tak brzmi pełna nazwa, to organizacja mieszanych sztuk walki, która została założona w 1993 roku. Zawodnicy walczą w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką, czyli oktagonie. Okazuje się, że wkrótce na miłośników tego typu wydarzeń sportowych czeka wielka atrakcja.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Błachowicza zabrał nas na trening. „Lepiej nie trenujcie bez śniadania"

Szef UFC potwierdza. Będzie gala UFC u Trumpa

"Szef UFC, Dana White, ogłosił we wtorek, że gala UFC White House, zaplanowana na 4 lipca 2026 r., w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście się odbędzie" - pisze portal rmcsport.bfmtv.com.

Według medialnych informacji to projekt, który został zaprezentowany przez samego Donalda Trumpa, który ma zamiar godnie uczcić 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych, które USA będzie obchodzić w przyszłym roku.

Dana White w programie CBS Mornings zapowiedział, że spodziewa się spotkania z Donaldem Trumpem i Ivanką Trump jeszcze w tym miesiącu. Mają zostać omówione szczegóły projektu. Ivanka - córka prezydenta USA - bezpośrednio została zaangażowana w projekt na prośbę swojego ojca.

Choć do gali pozostał jeszcze niecały rok, to kibice już mogą zacierać ręce. White obiecuje, że zobaczą "najlepszą kartę w historii gali UFC", a w przestrzeni medialnej już pojawiają się głosy mówiące o tym, że zainteresowanie udziałem wyrazili Jon Jones i Conor McGregor - gwiazdy UFC.

Przypomnijmy, że w 2020 roku Polska doczekała się pierwszego, historycznego mistrza UFC. Został nim Jan Błachowicz. Wcześniej, bowiem w 2015 roku - Joanna Jędrzejczyk została pierwszą polską mistrzynią UFC.