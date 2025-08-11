Tak Ronaldinho potraktował Michalczewskiego. Ludzie nie mieli pojęcia

Dariusz Michalczewski to jeden z pięciu polskich pięściarzy, którzy kiedykolwiek zdobyli mistrzostwo świata w boksie. Gdańszczanin panował w federacjach WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz w WBO w kategorii junior ciężkiej. Niewątpliwie jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym w historii polskim zawodnikiem. Łącznie stoczył 50 walk, z czego aż 48 wygrał.

Michalczewski spotkał się z Ronaldinho. Tak został potraktowany

Nieco ponad miesiąc temu Michalczewski był obecny na Ronaldinho Show, który odbył się na Stadionie Śląskim. Było to wydarzenie zorganizowane przez byłego brazylijskiego piłkarza, w którym wzięły udział między innymi legendy polskiej piłki takie jak na przykład Michał Żewłakow i Jakub Błaszczykowski. Jeszcze przed początkiem meczu legend Polski z Brazylią Michalczewski został zapytany przez Karola Garncarza o to, czy Ronaldinho przywitał się tylko z nim podczas kolacji.

- Tak mi powiedzieli - żażartował były pięściarz. Po czym kontynuował. - Jestem bardzo otwartym człowiekiem. Nie wiem, czy mnie rozpoznał. Podejrzewam, że nie, ale fajna sytuacja - dodał. Wspomniany mecz legend pomiędzy Polską a Brazylią zakończył się zwycięstwem naszej drużyny po rzutach karnych. Biało-Czerwonych poprowadził w tym spotkaniu Adam Nawałka, a na boisku byli między innymi Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Kamil Grosicki czy Artur Boruc.

Ronaldinho jest uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów. Przez lata czarował na światowych boiskach w takich klubach, jak między innymi PSG, AC Milan czy FC Barcelona. Z klubem z Katalonii sięgnął po Ligę Mistrzów w sezonie 2005/2006 oraz dwa tytuły mistrzów Hiszpanii. W 2005 roku zdobył także Złotą Piłkę.