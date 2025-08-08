Joanna Jędrzejczyk to niekwestionowana legenda UFC. W zeszłym roku dołączyła nawet do jej Galerii Sław. W latach 2015-17 była mistrzynią tej organizacji w wadze słomkowej. Ostatnią walkę stoczyła jednak w 2022 r. i nie zamierza wracać do oktagonu. Mimo że jest na sportowej emeryturze, obecnie nie mieszka w Polsce.

To tam przeprowadziła się Joanna Jędrzejczyk. "Lubię to miasto"

Nie tak dawno była sportsmenka przeprowadziła się z rodzinnego Olsztyna do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Las Vegas. Dlaczego wybrała akurat to miejsce? - Lubię to miasto. To dom UFC i wielu innych sportów. (...) Podoba mi się dostęp do kultury. Nie ma tu typowych teatrów, ale jest bardzo dużo wydarzeń: pokazów cyrkowych, koncertów, występów gwiazd. Lubię wychodzić na takie eventy. Są też ładne widoki: góry, jeziora, parki. Jest pięknie - tłumaczyła w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty.

Decyzja wcale jednak nie była dla niej prosta. - Długo się do niej przygotowywałam. W Polsce miałam ułożone życie, a przeniosłam się w inną strefę czasową, do nowego środowiska, daleko od rodziny - przyznała. Dodała, że bardzo tęskni i miewa momenty zwątpienia.

Jędrzejczyk ujawniła zawodowe plany. "W USA bardzo mocno się rozwinę"

Jej przenosiny w dużym stopniu wiążą się z działalnością zawodową. Po zakończeniu kariery Jędrzejczyk zaczęła prowadzić biznes związany z produkcją suplementów diety. Działa też w branży menedżerskiej. Prowadzi kariery m.in. Roberta Ruchały i Jakuba Wikłacza. Założyła również fundację "JJ Stars Foundation", która pomaga zawodnikom w rozwoju ich talentów. - Swoją przyszłość wiążę z działaniami w UFC, dlatego chcę być na miejscu. Zajmuję się teraz menadżerką, a zawodnicy robią kariery w Stanach. (...) Do tego chciałabym rozwinąć działalność charytatywną w Stanach w powiązaniu z UFC, wprowadzić na tutejszy rynek markę moich suplementów. Myślę, że w USA bardzo mocno się rozwinę - wyjaśniła.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty padło również pytanie, czy do Stanów przeniosła się już na stałe. - Czy na stałe, tego nie wiem. Na pewno na jakiś czas - odpowiedziała. Nie była jednak w stanie określić, na jak długo.