Gala Fame MMA 27 odbędzie się 6 września w gliwickiej PreZero Arenie. Organizacja zadbała o to, by kibice nie mogli się nudzić. Transfer Michała Materli, legendy polskiego MMA i KSW, niewątpliwie zwiększy dawkę emocji.

Znamy rywala Michała Materli

41-letni Materla podczas Fame MMA 27 zmierzy się z Dawidem Załęckim. Pojedynek został zakontraktowany w formule bokserskiej w małych rękawicach na dystansie trzech rund, które będą trwały trzy minuty.

Materla ma ogromne doświadczenie w federacji KSW. Stoczył w trakcie kariery 44 pojedynki, z czego 33 wygrał. W przeszłości był czempionem w kategorii średniej. Pas mistrzowski obronił 4 razy. Stracił go dopiero po walce z inną ikoną MMA w Polsce - Mamedem Chalidowem.



Ostatnie starcie Materli w KSW miało miejsce 16 marca 2024 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Wówczas szczecinianin przegrał z Piotrem Kuberskim przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie. Co ciekawe, po tym pojedynku rywal przeprosił Materlę za krzywdę, którą mu wyrządził. Było widać, że darzy go ogromnym szacunkiem.



Jeśli chodzi o ostatni triumf Materli, to przypadł on na rywalizację z Radosławem Paczuskim (3 czerwca 2023). Wówczas były mistrz wagi średniej znokautował swojego przeciwnika w pierwszej odsłonie.

Załęcki tylko z doświadczeniem we freakfightach

O ile w przypadku "Magica" możemy mówić o wielu bojach w klatce, o tyle jego najbliższy rywal dotychczas walczył jedynie we freakfightach. Chodzi dokładnie o pojedynki pod egidą trzech organizacji - Fame MMA, Clout MMA oraz High League.



Załęcki zaliczył łącznie osiem walk, z czego wygrał trzy, przegrał cztery i jedną zremisował.