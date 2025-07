Zobacz wideo

26 kwietnia 2025 r. - to data ostatniej walki z udziałem Mariusza Pudzianowskiego. Były strongman przegrał z Brytyjczykiem Eddie'em Hallem na gali XTB KSW 105 po TKO w pierwszej rundzie. To była też, najprawdopodobniej, ostatnia walka "Pudziana" w federacji KSW, bo w ostatnim czasie Pudzianowski flirtował z FAME MMA, co nie podobało się władzom KSW. - Nie mamy wobec siebie żadnych oczekiwań, żadnych relacji biznesowych na tę chwilę. Mariusz jest wolnym strzelcem - ogłosił Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

Pudzianowski zakończył karierę w sportach walki? "Nigdzie już"

Na razie przyszłość Pudzianowskiego nie jest znana, co daje pole do wszelakich spekulacji. O jedną z nich pokusił się profil "Freak MMA" na Facebooku. "Gdzie teraz powinien zawalczyć Mariusz Pudzianowski? Gdzie chcielibyście go zobaczyć - KSW czy FAME?" - czytamy w poście skierowanym do obserwatorów tego profilu. Nagle na tę publikację zareagował sam Pudzianowski. "Nigdzie już" - odpisał "Pudzian".

Jeżeli Pudzianowski już nie pojawi się w sportach walki, to zakończy karierę z 27 zawodowymi pojedynkami, w których odniósł 17 zwycięstw i miał 10 porażek. Jego walka z Jamesem Thompsonem z listopada 2011 r. została uznana za nieodbytą po pomyłce sędziego. "Super Express" wyliczył, że "Pudzian" zarobił 15-16 mln złotych za wszystkie walki w KSW. Serwis therichest.com szacował, że łączny majątek Pudzianowskiego to około 30 mln złotych.

Trzy ostatnie pojedynki Pudzianowskiego w KSW to porażki - w grudniu 2022 r. przegrał z Mamedem Chalidowem, a pół roku później został pokonany przez Artura Szpilkę. W kwietniu br. z kolei przegrał z Hallem po 30 sekundach.

Pudzianowski nie ma żony. "Żyję sobie tak, jak mam na to ochotę"

Pudzianowski nie ujawnia zbyt wiele ze swojego życia prywatnego. Obecnie ma 48 lat i nie ma żony czy dzieci.

- Życie moje prywatne bardziej intymne zostawiam tylko dla siebie i nie jest na użytek publiczny. Mam wszystko poukładane, tak jak powinno być. Jestem normalny chłop, hetero. Nie muszę żyć jak przykładowy Kowalski. Bardzo często zadają mi pytania, czemu nie mam kobiety. A ja odpowiadam: żebyś ty używał tyle, co ja, to by było dobrze. Żyję sobie tak, jak mam na to ochotę i nic nikomu do tego. A jak zacznie ktoś za bardzo zaglądać, to dostanie po łapach - mówił "Pudzian" w wywiadzie z Winim z 2022 r.