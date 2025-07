Wskazał jedynego pięściarza, który może pokonać Usyka

"Ołeksandr Usyk wciąż jest wielki!" - podsumował przed tygodniem Konrad Ferszter, komentując zwycięstwo ukraińskiego pięściarza z Danielem Duboisem. Tym samym po raz drugi w karierze został on niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. "Dziękuję wszystkim za wsparcie. Co za noc! Misja ukończona - napisał zawodnik, który ponownie jest w posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF).

REKLAMA

Zobacz wideo Tadej Pogacar na Tour de France

Oto kolejny rywal Ołeksandra Usyka? "Tylko ja"

Usyk wskazał również, z kim powinien się teraz zmierzyć. - Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker - przekazał. - Słuchaj, nie mogę teraz powiedzieć, bo chcę wrócić do domu. Do żony, do rodziny - tłumaczył przed kamerami DAZN. Niedługo trzeba było czekać na reakcję jednego ze wspomnianych zawodników.

"Kto może pokonać Usyka? Tylko ja. Będę intensywnie przygotowywał się do rewanżu" - oznajmił 41-letni pięściarz, cytowany przez Boxing News. Chisora pierwszy raz zmierzył się z Ukraińcem w październiku 2020 roku, kiedy poległ przez jednogłośną decyzję sędziowską. Następnie dwukrotnie przegrał jeszcze z Parkerem oraz Tysonem Furym. Ostatnio wrócił jednak do wygrywania, gdyż zwyciężył trzy pojedynki - z Geraldem Washingtonem, Joe Joycem oraz Otto Wallinem.

Tuż po walce z Duboisem organizacja WBO zamieściła komunikat, w którym zaznaczyła, że jeśli Usyk nie przystąpi do kolejnej obrony, to odbierze mu tytuł. "Na mocy niniejszego nakazu strony mają trzydzieści (30) dni od daty wydania niniejszego pisma na osiągnięcie porozumienia. Niezastosowanie się do tego nakazu spowoduje, że komitet zarządzi postępowanie przetargowe zgodnie z przepisami WBO dotyczącymi zawodów o mistrzostwo świata" - oznajmiono.

"Minimalna oferta w kategorii wagi ciężkiej wynosi milion dolarów (1 000 000,00 USD). Każda ze stron może w dowolnym momencie negocjacji wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie procedury licytacji" - podkreślono w mailu do zawodników" - dodano. Federacja nakazuje Ukraińcowi starcie z Josephem Parkerem (36-3), inaczej pozbawi go pasa, tak jak wcześniej zrobiło to IBF.

Usyk nie mierzył się jeszcze do tej pory z Parkerem. Ma za sobą pojedynki: dwukrotnie z Furym, Chisorą czy Joshuą. Starcie z australijskim pięściarzem mogłoby być zatem interesujące dla fanów, zwłaszcza że ten w lutym brutalnie znokautował Martina Bakole.