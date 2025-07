Trzykrotny mistrz wszczął awanturę w samolocie. Wyjechał na noszach

Szerokim echem odbiło się nagranie z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Zawodnik MMA - Aaron "Tex" Johnson został wyrzucony z samolotu linii Southwest Airlines po "zażartej kłótni o bagaż" relacjonuje indiatimes.com. Sportowiec obrażał personel linii lotniczych, kłócił się z innymi pasażerami.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek dalej będzie walczył dla Fame? Borek nie pozostawił wątpliwości

Zawodnik MMA wszczął awanturę o... torbę

Na nagraniu, które zostało zamieszczone w serwisie X słychać krzyki. "Tex" używał wulgarnych słów, a nawet stwierdził, że policjanci - którzy go eskortowali - są rasistami. Grzmiał, że jest traktowany jak osoba czarnoskóra.

"Nagranie z tego miejsca, które trafiło do sieci, pokazuje, jak krzyczy na personel linii lotniczych, nazywając ich 'fra*****' i 'gówniarzami'" - piszą dziennikarze. Nawet po wyprowadzeniu z samolotu "Tex" wszczynał awanturę. Ostatecznie skończył unieruchomiony na noszach.

Cała ta sytuacja doprowadziła do wezwania do sądu za zakłócanie porządku publicznego. Ponadto policja Port Authority miała odprowadzić go do lokalnego szpitala na badania.

Zobacz też: Wstrząsające słowa Chalidowa. "Mało się nie spaliliśmy"

Aaron "Tex" Johnson jest posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jutsu. Jego rekord wynosi 87 zwycięstw, 70 porażek i jeden remis. "Zapisał się w historii jako trzykrotny mistrz IBJJF Pan American No-Gi, według magazynu BJJ Heroes" - informuje indiatimes.com.

To nie pierwszy taki incydent

To nie pierwsza taka sytuacja, że zawodnik sportów walki awanturuje się na lotnisku. Na początku tego roku Chabib Nurmagomiedow został usunięty z samolotu linii Frontier Airlines w USA po sporze ze stewardesą, która chciała, by ten zmienił miejsce ze względów bezpieczeństwa.

Jednak zawodnik MMA odmówił, a później tłumaczył, że pracownica była nieuprzejma. Ponadto jakiś czas temu Tomasz Adamek został wyproszony z samolotu tuż przed wylotem do USA. Według relacji świadków był pod wpływem alkoholu.