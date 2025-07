Skandal! Zawodnik MMA ofiarą napaści. "Trafiło go przynajmniej pięć kul"

Zawodnicy MMA pochodzący z Dagestanu od lat wyróżniają się na scenach prestiżowych amerykańskich organizacji. Postacie takie jak Chabib Nurmagomiedow czy Isłam Machaczew potrafiły nawet zbudować sobie renomę najlepszych fighterów na świecie. Ambitne plany na pewno ma też Timur Chizriew, który w nocy z wtorku na środę cudem uszedł z życiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Zawodnik MMA zaatakowany w Machaczkale. Jego stan jest stabilny

Chizriew znajdował się przed swoim domem w Machaczkale, czyli stolicy Dagestanu. Kiedy sięgał po torbę znajdującą się w samochodzie, podbiegło do niego dwóch zamaskowanych napastników. Jak widzimy na opublikowanym nagraniu: 29-latek został postrzelony w plecy, ale momentalnie obezwładnił pierwszego z nich. Po krótkiej szamotaninie sprawcy napaści uciekli, ale zdążyli wystrzelić przynajmniej pięć naboi w kierunku rosyjskiego fightera.

ZOBACZ TEŻ: Wrze przed hitową walką. "Adamek nie reprezentuje Polski"

Rosyjska Agencja Informacja (TASS) dotarła do źródła bliskiego zawodnikowi MMA. Okazuje się, że życie Chizriewa nie jest już zagrożone. - Przeszedł operację. Trafiło go przynajmniej pięć kul. Ale z tego, co wiem, żadne nie wywołały głębokich ran - twierdzi anonimowy informator.

Timur Chizriew na co dzień jest zawodnikiem amerykańskiej organizacji PFL. W przeszłości występował też m.in. w Bellator MMA. W profesjonalnej karierze stoczył 18 walk, z których wygrał wszystkie.