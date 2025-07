Fame MMA 26. Wyniki na żywo. Najman, Boxdel, Labryga, Parke

Po wizycie w Częstochowie Fame MMA powróciło do Warszawy, choć oczywiście tym razem nie na PGE Narodowy, a do Studia ATM. Emocje szykowały się jednak pierwszorzędne, bo w karcie walk znalazło się aż 11 pojedynków, a w nich turniej "Golden Tournament". Ośmiu zawodników (m.in. Denis Załęcki, Norman Park czy Tomasz Sarara), ćwierćfinały, półfinały i finał w walce wieczoru. Stawka? Okrągły milion złotych dla triumfatora.

To jednak nie wszystko. Uwagę zdecydowanie przykuwać mogły także dwie walki poprzedzające main event. Do klatki Fame MMA powracał Josef Bratan, dla którego to już ósme starcie w tej federacji (dotychczasowy rekord 4-3). Tym razem jego przeciwnikiem został Bartosz Szachta. Podczas gali Fame MMA 25 pokonał on Alana Kwiecińskiego poprzez nokaut już w pierwszej rundzie, rewanżując mu się za porażkę przez duszenie w 2024 roku na gali federacji Prime MMA.

Kibiców wszystkich zainteresowanych stron rozgrzewało też starcie trzech rywali w co-main evencie. Taka gala raczej nie mogła się obyć bez udziału Marcina "Cesarza" Najmana. Częstochowianin wyzwał do walki Tomasza Dorożałę, założyciela „Służby Apostolskiej Ogień Przebudzenia". Dla niektórych to uzdrowiciel i pastor, dla innych oszust i twórca sekty. We wszystko dodatkowo wmieszał się Michał "Boxdel" Baron, więc panowie postanowili we trzech podczas jednej walki rozwiązać to między sobą. W dodatku każda z rund odbędzie się w innej formule (kolejno MMA, K-1, boks).

Karta walk i wyniki gali Fame MMA 26: