Kowalkiewicz oburzona zachowaniem Polonii. Poszło o wybory

W niedzielę 1 czerwca Polacy ruszyli do urn, by zadecydować o losach państwa. Tego dnia wybrali nowego prezydenta kraju - został nim Karol Nawrocki. Rekordowa liczba rodaków zagłosowała m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jak podało PKW, karteczkę do urny wrzuciło tam niespełna 50 tysięcy osób. Wśród nich był m.in. Tomasz Adamek. - Żyję w Ameryce, ale jestem obywatelem Polski. Poszedłem głosować z dumą, to mój obowiązek - mówił w rozmowie z WP. Nie każdemu jednak tak wysoka frekwencja Polonii przypadła do gustu.

Karolina Kowalkiewicz ostro o Polonii głosującej w wyborach. "Czemu?"

Zachowanie Polaków mieszkających na co dzień poza granicami ojczyzny skrytykowała Karolina Kowalkiewicz. Jej zdaniem nie powinni oni głosować i decydować o losach państwa, w którym nie stacjonują od wielu lat. - Totalnie tego nie rozumiem, czemu ludzie, którzy nie mieszkają w Polsce 10, 20, 30 lat, od wielu lat nie byli w tej Polsce, nie wiedzą, jak tam się żyje, mieszka, decydują o losach osób, które tam faktycznie mieszkają - mówiła rozgoryczona Kowalkiewicz w mediach społecznościowych, cytowana przez Interię.

Zawodniczka mieszanych sztuk walki od kilku lat mieszka w USA z mężem. Tam rozwija karierę i współpracuje z UFC. Dlatego też pozostała wierna własnym poglądom i nie poszła na wybory. - Nie, nie głosowałam, ponieważ od ponad trzech lat nie mieszkam w Polsce, na razie nie planuje wracać na stałe do Polski, więc uważam, że nie mam prawa decydować o losach mojego kraju, w którym nie mieszkam. Nie mam prawa decydować za ludzi, którzy tam mieszkają - podkreślała.

Jeszcze nieco ponad dwa miesiące i Nawrocki przejmie urząd

Już 6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Polski. Tego dnia dobiegnie końca kadencja Andrzeja Dudy. Nowa głowa państwa może powoli kompletować kancelarię. W najbliższych dniach zostanie sprawdzona ważność wyborów, sposób ich przeprowadzenia, a także rozpatrzone ewentualne skargi.