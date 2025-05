46-letnia legenda boksu wraca po czterech latach! Zawalczy o mistrzostwo świata

Manny Pacquiao zakończył sportową karierę w 2021 roku po porażce z Yordenisem Ugasem. I choć szybko zdecydował się wrócić, to toczył wyłącznie pokazowe pojedynki. Aż do teraz. Serwis ESPN poinformował, że Filipińczyk wraca do zawodowego ringu i zawalczy o tytuł mistrza świata WBC w wadze półśredniej.

