Rosjanie już zacierają ręce. "Trump nie widzi sensu"

Napisać, że Jeff Monson to kontrowersyjna postać w świecie MMA, to jak nie napisać nic. Zawodnik urodzony w USA, w 2018 roku przyjął rosyjskie obywatelstwo i od lat powtarza szkodliwą propagandę reżimu Putina. Niedawno w rozmowie z tamtejszymi mediami stwierdził: - Trump nie widzi sensu w sankcjach wobec sportowców z krajów, które są aktywne politycznie. - Tym samym zasugerował, że prezydent USA może przyczynić się do zniesienia bojkotu wobec Rosjan.

