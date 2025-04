Szpilka padł na deski. To, co się potem wydarzyło, nie mieści się w głowie

"Szpilka padnie. Dysponuję zbyt dużą siłą" - groził Zimmerman jeszcze przed walką. Holender miał prawo być pewnym siebie. W kickboxingu stoczył ponad 100 walk, mierzył się z największymi gwiazdami tego sportu, z Badrem Hari na czele. W KSW do tej pory też rozbijał ważne, polskie nazwiska. Najpierw w formule K-1 nokautował Marcina Różalskiego. Potem już w MMA, zasypał ciosami Tomasza Sararę. Artur Szpilka, najmłodszy z polskich rywali Zimmermana, wydawał się najtrudniejszym.

Zimmerman bliski nokautu Polaka, a potem...

Zimmerman, chciał zrobić wrażenie już na prezentacji przed walką. Kibicom pokazał się w masce trupiej czaszki. Szpilka popatrzył na niego i tylko się uśmiechnął, ale potem w klatce do śmiechu mu nie było. Już po 20 sekundach Polak przyjął mocny lewy sierpowy na głowę. Zachwiał, się a rywal ruszył na Polaka. Dołożył jeszcze jeden cios. Przepowiednia Holendra spełniła się szybko. Szpilka padł na matę, ale nie stracił świadomości. Zimmerman jednak nie wykorzystał momentu przewagi i pozycji z góry. Do tego Szpilka szybko zdołał odwrócić sytuację. Wstał i ku zaskoczeniu publiczności sam obalił Holendra. Ten znalazł się w tarapatach i w parterze zachowywał trochę nonszalancko. Szpilka tymczasem zaciskał ręce na jego szyi. Dość nieoczekiwanie wygrał walkę dzięki... brazylijskiemu jujitsu. Udusił rywala. Ten szybko odklepał, Szpilka nie puszczał techniki, zrobił do dopiero po powtórnej interwencji sędziego. Zaskkująca walka trwała 1 minutę i 49 sekund. Publiczność szalała z zachwytu i przecierała oczy ze zdumienia.

- Starałem się trzymać planu - uśmiechał się Szpilka. - Czekam teraz na rewanż z Wrzoskiem - wykrzyknał po walce. Dodatkowym smaczkiem tego pojedynku był właśnie fakt, że Zimmerman ćwiczy z Arkiem Wrzoskiem, zawodnikiem, który ostatnio w 14 sekund pokonał Szpilkę, zasypując go ciosami. Zimmerman w Gliwicach przekazał, że od razu chce rewanżu ze Szpilką. Polak przekazał mu, że musi poczekać, bo on woli teraz rewanż z Wrzoskiem. Panowie się publicznie pokłócili, wymieniając argumentami dotyczącymi swej przyszłości. "Jak zawsze u Szpilki musi być oryginalnie" - skomentował Mateusz Borek.

Szpilka opuszczał ring w dobrym humorze. W KSW w piątej walce zanotował 4 zwycięstwo.

Wyniki walk gali KSW 105

120,2 kg: Artur Szpilka pok. Errola Zimmermana przez poddanie (duszenie trójkątne rękoma) w 1. rundzie, 1:49

77,1 kg: Artur Szczepaniak pok. Igora Michaliszyna przez TKO (wysokie kopnięcie, ciosy w parterze) w 1. rundzie, 2:40

120,2 kg: Eddie Hall pok. Mariusza Pudzianowskiego przez TKO (ciosy w parterze) w 1. rundzie, 0:30

77,1 kg: Kacper Koziorzębski pok. Madarsa Fleminasa przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

120,2 kg: Augusto Sakai pok. Szymona Bajora przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

56,7 kg: Laura Grzyb pok. Gabrielę Hristeę przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)

77,1 kg: Adam Niedźwiedź pok. Marcina Krakowiaka przez poddanie (omoplata) w 1. rundzie, 2:53

120,2 kg: Denis Górniak pok. Michała Turyńskiego przez TKO (ciosy i łokcie w parterze) w 1. rundzie, 4:28