KSW 105. Pudzianowski vs Hall, Szpilka vs Zimmerman [KARTA WALK, WYNIKI]

Mariusz Pudzianowski po porażkach z Mamedem Chalidowem i Arturem Szpilką znów zawalczy w formule MMA. Do klatki wraca po niemal dwuletniej przerwie, a jego rywalem w sobotni wieczór będzie również były strongman, który w sportach walki stawia swoje pierwsze kroki - Eddie Hall. To jednak nie wszystko. Podczas rozpoczynającej się o godz. 19:00 gali KSW 105 w Gliwicach zobaczymy w sumie aż dziewięć pojedynków.

Pudzianowski vs Hall. Kto wygrał na gali KSW 105?

Oczywiście dla wielu tym najbardziej wyczekiwanym będzie Pudzianowski - Hall. W mediach trwają spekulacje, czy będzie to pożegnalna walka słynnego "Pudziana" w federacji KSW. Pikanterii temu starciu dodaje rekordowa kwota, jaką ma na nim zarobić. Jak podał "Super Express", chodzi o blisko 2 miliony złotych, co byłoby najwyższą wypłatą dla jakiegokolwiek zawodnika walczącego kiedykolwiek na gali MMA w Polsce.

Z kolei dla Halla będzie to w zasadzie pierwszy poważny pojedynek w MMA. Wcześniej miał okazję stoczyć walkę bokserską z Hafthorem Bjornssonem, którą przegrał, oraz pokonać we freakfightowym pojedynku 2 na 1 braci Neffati. Nie oznacza to jednak, że Pudzianowskiemu będzie łatwo. Będzie musiał bowiem radzić sobie z rywalem o ponad 30 kg cięższym od siebie.

Tak wygląda karta walk na KSW 105 w Gliwicach

Na pojedynek wbrew wcześniejszym przewidywaniom nie trzeba będzie czekać do końca gali. Ze względu na sobotnie El Clasico odbędzie się zdecydowanie wcześniej, bo już jako szósty w kolejności.

Wielkich emocji nie zabraknie także później. W walce wieczoru o pas wagi półśredniej zawalczą Adrian Bartosiński (16-1) i Andrzej Grzebyk (22-6). Przed nimi po raz czwarty w KSW wystąpi natomiast były pięściarz Artur Szpilka. Jego rywalem będzie doświadczony holenderski kick-bokser Errol Zimmerman. Tuż po Pudzianowskim do klatki wyjdą za to Igor Michaliszyn i Artur Szczepaniak.

Karta walk gali KSW 105:

Walka wieczoru:

77,1 kg - Adrian Bartosiński (16-1) vs Andrzej Grzebyk (22-6) - walka o pas mistrzowski wagi półśredniej

Karta główna:

120,2 kg - Artur Szpilka (3-1) vs Errol Zimmerman (1-1)

77,1 kg - Igor Michaliszyn (12-3) vs Artur Szczepaniak (12-3)

OPEN - Mariusz Pudzianowski (17-9, 1 NC) vs Eddie Hall (0-0)

77,1 kg - Madars Fleminas (13-6) vs Kacper Koziorzębski (11-6)

120,2 kg - Szymon Bajor (25-11) vs Augusto Sakai (16-6-1) - zwycięstwo Sakaia niejednogłośną decyzją sędziów (2x 29-28; 28-29)

zwycięstwo Sakaia niejednogłośną decyzją sędziów (2x 29-28; 28-29) 56,7 kg - Laura Grzyb (0-0) vs Gabriela Hristea (1-0) - zwycięstwo Grzyb przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27)

Karta wstępna (za darmo na YouTube):