Niebywałe, co zrobił Hall przed walką z Pudzianowskim

Eddie Hall będzie rywalem Mariusza Pudzianowskiego podczas sobotniej gali KSW 105 w Gliwicach. I będzie to starcie gigantów... Brytyjczyk jest rekordzistą świata w martwym ciągu (500 kg), a w 2017 r. zdobył mistrzostwo świata Strongman. Pudzianowski przed laty mógł pochwalić się aż pięcioma takimi tytułami. Od 2009 r. trenuje jednak MMA i jego sylwetka mocno się od tego czasu zmieniła. Imponującą transformację przeszedł również Eddie Hall.

Eddie Hall zdradził sekret swojej przemiany. "Jem tylko..."

Jak przypomniał brytyjski dziennik "The Sun", Hall w szczytowym okresie kariery strongmana ważył aż 175 kilogramów. Ze sportami walki styczność ma stosunkowo od niedawna. Pierwszą walkę stoczył trzy lata temu w formule bokserskiej. Przegrał wówczas z Hafthorem Bjornssonem. Później zaś pokonał we freakfightowym pojedynku 2 na 1 z braci Neffati. Teraz czeka go pierwsze poważne starcie w formule MMA. A to wymusiło na nim zmianę diety.

Brytyjczyk opowiedział o tym tydzień przed walką w rozmowie z portalem Bloodyelbow.com. - Jem tylko mięso, jaja i nabiał. Jestem na diecie mięsożernej przed tą walką. To jest całkiem dobra dieta, pomogła mi utrzymać całą masę mięśniową, zrzuciłem za to tkankę tłuszczową. Mój poziom energii jest na najwyższym poziomie, a moja wytrzymałość jest niesamowita - mówił.

Tyle waży Eddie Hall przed walką z Pudzianowskim. "Jem tyle, ile chcę"

Różnicę widać także na zdjęciach, jakie publikuje. Jest na nich wyraźnie szczuplejszy niż kilka lat temu. A ile udało mu się schudnąć? - W ogóle tego nie ograniczam. Jem tyle, ile chcę. Tłuszcz z ciała znika. Kiedy zaczynałem przygotowania, ważyłem 170 kg, a teraz ważę 158 kg. Mogę nawet schudnąć trochę więcej i być rygorystyczny, to pozwoliłoby mi walczyć przy wadze około 155-156 kg - wyjawił.

Mimo to Hall twierdził, że nie zamierza zrzucać kolejnych kilogramów, by poprawić cardio. - Jestem silny i głęboko wierzę, że wnoszenie tego do MMA czyni cię bardziej niebezpiecznym. Mariusz udowodnił to, kiedy po raz pierwszy wchodził do klatki MMA i walczył z zawodnikami o wadze około 140 kg. Jego rozmiar i siła sprawiały, że ludzie po prostu się go bali. Nigdy nie słyszałem, żeby zawodnik wychodził z walki i mówił: "Chciałbym być słabszy" - tłumaczył zawodnik.