Pudzianowski na ustach całego świata. Nagle padło hasło: "UFC"

Mariusz Pudzianowski zadebiutował w MMA w 2009 roku, kiedy potrzebował zaledwie 40 sekund, by posłać na deski Marcina Najmana. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie, a pokonywał takich zawodników jak m.in. Paweł Nastula czy Rolles Gracie. Dwukrotnie niewiele brakowało, by zawalczył o pas mistrza wagi ciężkiej KSW, natomiast przegrał - najpierw z Marcinem Różalskim, a potem z Karolem Bedorfem.

Pudzianowski po raz ostatni był widziany w klatce blisko dwa lata temu, kiedy w czerwcu 2023 roku został brutalnie znokautowany przez Artura Szpilkę na gali KSW na Stadionie Narodowym. I choć miał wrócić choćby na KSW 100, to "problemy zdrowotne" uniemożliwiły mu zaprezentowanie się fanom. Ostatnio bardzo dużo mówiło się o tym, że negocjuje kontrakt z Fame MMA. Jak się okazało, legendarny strongman stoczy przynajmniej jeszcze jeden pojedynek w KSW, gdyż 26 kwietnia zawalczy z Eddiem Hallem.

Serwis Yahoo Sports tuż przed tym starciem poświęcił specjalny artykuł Pudzianowskiemu. "Długa, dziwna i zupełnie wyjątkowa kariera MMA 'najsilniejszego człowieka świata'" - brzmi tytuł. Dziennikarze dostrzegli, że Polak był już "profesjonalnym siłaczem", "zawodnikiem mieszanych sztuk walki", "frontmanem zespołu disco" czy "amatorskim rugbistą". Na tym jednak nie koniec, gdyż zwrócili uwagę, że, jako że "mężczyzna musi mieć hobby", Pudzianowski jest też właścicielem firmy transportowej czy zajmuje się kształceniem przyszłych pracowników ochrony.

"Życie Pudzianowskiego jest fascynujące, ale jego kariera w MMA jest szczególnie interesująca. To ten rodzaj, którego nie można już doświadczyć" - oznajmiono. I wówczas wspomniano o debiucie naszego zawodnika w MMA. "Pewnie pomyślałeś sobie to samo, co wszyscy: O, świetnie, kolejny pokaz dziwolągów" - przekazano, zaznaczając, że spodziewano się, że będzie to jeden bądź - co najwyżej - dwa występy. "Byliśmy w błędzie. Minęło 16 lat, a Pudzianowski wciąż walczy w klatce" - czytamy.

Następnie wymieniono jego najważniejsze starcia w MMA. Poza debiutem wyróżniono: pojedynek z byłym mistrzem UFC Timem Sylvią, walki z byłymi zawodnikami Pride Jamesem Thompsonem oraz Bobem Sappem czy konfrontacje z Rollesem Graciem i Ericem "Butterbeanem" Eschem. "To była zaskakująco dochodowa przygoda w MMA" - napisano. Doceniono Polaka, który nie przetrwałby tak długo w tym świecie, z 27 walkami i prawie dwukrotnie większą liczbą zwycięstw, niż porażek, gdyby "choć trochę nie znał się na fachu".

"Pudzianowski wydaje się wiedzieć, kim jest. (...) Jego wartością jest sława, ale w większości w Polsce aniżeli gdziekolwiek indziej" - skwitowano, uzupełniając, że marka Pudzianowskiego "jest czasem skomplikowana". To dlatego, że media nierzadko używają jego nazwiska, by stworzyć chwytliwy tytuł, nawet jeśli oznacza to wytknięcie mu "domniemanych wykroczeń", jak choćby zakupienie biletów kolejowych na mecz Euro 2024, tylko po to, by następnie wysiąść na pierwszym przystanku.

Dziennikarze zastanawiali się również: co by było, gdyby Pudzianowski wcześniej trafił do UFC. Uważają, że mógłby wycisnąć z kariery jeszcze więcej i stać się globalną gwiazdą. "Zamiast tego Pudzianowski pozostał tam, gdzie jest najbardziej ceniony. Udowodnił, że niekoniecznie trzeba być świetnym w klatce, by mieć długą i udaną karierę. Trzeba jednak wiedzieć, jak ostrożnie dobierać przeciwników" - przekazano.

"Łatwo byłoby, aby ten silny celebryta stał się rodzajem żartu" - zaznaczono. Żartów nie będzie jednak już w sobotę 26 kwietnia, kiedy Pudzianowski stoczy kolejną walkę. Choć będzie gigantycznym faworytem, to nikt nawet nie myśli skreślać Halla, który wniesie do klatki prawdopodobnie ponad 150 kg. Mimo to na koniec rzucono warte podkreślenia zdanie. "Świat ma mnóstwo zawodników. Więcej, niż ktokolwiek mógłby sądzić. Ale tak naprawdę ma tylko jednego Pudzianowskiego" - podsumowano.