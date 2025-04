Mariusz Pudzianowski nie był widziany w klatce od blisko dwóch lat, kiedy w czerwcu 2023 roku został brutalnie znokautowany przez Artura Szpilkę na gali KSW na Stadionie Narodowym. I choć miał wrócić choćby na galę KSW 100, to "problemy zdrowotne" uniemożliwiły mu zaprezentowanie się fanom. Potem bardzo dużo mówiło się o transferze do Fame MMA, natomiast nic z tego nie wyszło. Ostatecznie Pudzianowski podpisał zatem kontrakt na walkę z Eddiem Hallem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzianowski dostał pytanie o freaki i się zaczęło! "Gdzie są ci kibice?!"

Media: Jest decyzja ws. sobotniej gali KSW 105. Czy Pudzianowski wejdzie do klatki?

Niespodziewanie gala KSW 105 stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dlaczego? Wszystko wskutek śmierci papieża Franciszka. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że właśnie w sobotę 26 kwietnia żałoba narodowa będzie obowiązywała w Polsce. - Nie mam żadnej oficjalnej informacji, ale słyszałem pewne przecieki. Według nich, gdyby był najgorszy scenariusz, to gala mogłaby być przełożona na niedzielę - powiedział menadżer Artur Ostaszewski w programie na żywo Kanału Sportowego.

Bardzo dobre wieści pojawiły się jednak w przestrzeni medialnej w środę rano. "Gala KSW 105 zgodnie z planem w sobotę 26 kwietnia" - napisał Rafał Mandes z "Super Expressu" na platformie X. Dodał jednak, że istnieje pewne ryzyko. "Informacja na teraz z KSW. Mecz GKS - Legia w Katowicach zgodnie z planem też tego dnia. Oczywiście nikt nie da gwarancji, że rząd zmieni zdanie np. jutro i zakaże imprez masowych, ale na dziś rano gala w sobotę" - oznajmił.

Jeden ze współwłaścicieli KSW Martin Lewandowski jest przygotowany na każdą ewentualność. Ma też konkretne rozwiązanie co do walki o pas, gdyby gala odbyła się w piątek. - Myślę, że po prostu do tej wagi trzeba będzie dorzucić parę kilogramów, przegadać to z dwoma teamami, uzgodnić nową kategorię wagową, jakiś catchweight - ale będzie to walka o pas, to mogę gwarantować - tłumaczył.

- Niewielki to będzie problem dla samych zawodników. Dla nas przerzucenie całej organizacji czy to dzień do przodu, czy dzień do tyłu będzie bardzo problematyczne - podsumował w rozmowie z Maciejem Turskim dla Kanału Sportowego.

Nie ma wątpliwości, że zbliżająca się gala KSW 105 będzie najlepszym wydarzeniem tego typu w Polsce w tym roku. W walce wieczoru dojdzie do wielkiego rewanżu między Adrianem Bartosińskim a Andrzejem Grzebykiem o pas wagi półśredniej. Poza pojedynkiem Pudzianowski - Hall dodatkowo zobaczymy konfrontację Artura Szpilki z Errolem Zimmermanem i debiut Laury Grzyb w MMA.