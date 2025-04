KSW odwołane po śmierci papieża Franciszka? "Najgorszy scenariusz"

W poniedziałek 21 kwietnia o 7:35 zmarł papież Franciszek. W związku z tym w kilku krajach wprowadzono kilkudniową żałobę narodową, a w Polsce zdecydowano się na takie posunięcie w dniu pogrzebu głowy kościoła katolickiego. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że żałoba narodowa będzie obowiązywała w Polsce w sobotę 26 kwietnia.

Żałoba narodowa wpłynie na odwołanie KSW? "Najgorszy scenariusz"

Na razie nie wiadomo, czy w sobotę 26 kwietnia w związku z żałobą narodową zakazane zostanie organizowanie imprez masowych. Jeśli tak, to odwołane mogą zostać m.in. mecze ekstraklasy i I ligi oraz inne imprezy sportowe odbywające się w Polsce. Jedną z nich jest gala XTB KSW 105, która ma odbyć się w Gliwicach.

Czy faktycznie jest możliwość, by m.in. Mariusz Pudzianowski nie pojawił się tego dnia w klatce przez żałobę? - Nie mam żadnej oficjalnej informacji, ale słyszałem pewne przecieki. Według nich, gdyby był najgorszy scenariusz, to gala mogłaby być przełożona na niedzielę - powiedział Artur Ostaszewski w programie na żywo Kanału Sportowego.

Czołowy menadżer MMA w Polsce twierdzi jednak, że wcale nie musi tak się stać. - Żałoba narodowa nie musi oznaczać odwołania imprez masowych. Ja szczerze mówiąc, nie sądzę, by do tego odwołania doszło. Jesteśmy przed wyborami, nie będą chcieli wkurzać ludzi. Gdyby jednak doszło do tego najgorszego scenariusza, to uważam, że faktycznie rozwiązaniem może być po prostu przełożenie gali na niedzielę - dodał Ostaszewski.

Gala KSW 105 w Gliwicach zaplanowana jest oczywiście od miesięcy, a na niej w klatce zmierzyć się mają m.in. Pudzianowski i Eddie Hall, a także Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk o pas mistrzowski kategorii półśredniej. Karta walk KSW prezentuje się następująco:

Walka wieczoru:

77,1 kg: Adrian Bartosiński (16-1) vs Andrzej Grzebyk (22-6) - o mistrzowski pas kategorii półśredniej

Karta główna: