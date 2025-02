Szpilka poznał rywala. KSW ogłasza wszem wobec. "Bitwa Puncherów"

Artur Szpilka zadebiutował w MMA w 2022 roku, kiedy pokonał przez techniczny nokaut Sergieja Radczenkę. Rok później podczas gali na Stadionie Narodowym brutalnie posłał na deski Mariusza Pudzianowskiego. Kolejnym poważnym testem była walka z Arkadiuszem Wrzoskiem w maju ubiegłego roku. Rywal znokautował go w 14 sekund. Na osłodę portal Sherdog, czyli jeden z największych zajmujących się mieszanymi sztukami walki, uznał, że Szpilka zaprezentował wtedy najlepsze wejście do klatki w 2024 roku. Standardowo z głośników poleciała piosenka "Tommy gun" autorstwa Kacpra HTA oraz Gibbsa, ale to było zdecydowanie zbyt mało. Szpilka wpadł na pomysł, że przedstawi scenę, w której znajduje się w śpiączce. Lekarze przywieźli znajdującego się w specjalnej komórce zawodnika praktycznie pod samą klatkę, a klimatu dodawało też specjalne oświetlenie.

Wszystko jasne! Oto z kim zawalczy Artur Szpilka na gali XTB KSW 105

Były pięściarz długo kazał czekać fanom na swój kolejny pojedynek, ponieważ w międzyczasie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Federacja KSW ogłosiła jednak, że Artur Szpilka wróci do klatki już 26 kwietnia podczas gali XTB KSW 105 w Gliwicach. Jego rywalem - tak jak spekulowano - będzie Errol Zimmerman. "Zaczyna się! Bitwa Puncherów!" - napisał profil organizacji w oficjalnym komunikacie.

- Ja mam już 36 lat, więc nie ma na co czekać. Zimmerman to kawał zawodnika, ale ja jestem pewny swoich umiejętności. Muszę je tylko okiełznać, ale nie robić po swojemu jak w starciu z Wrzoskiem. Zaczepialiśmy się z Errolem na Instagramie, ale to wszystko było ze smakiem. Jestem już starszy i wiem, że takie przekrzykiwanie się nie ma sensy. Liczy się tylko to, co będzie w klatce, nic innego nie ma żadnego znaczenia - powiedział Artur Szpilka w rozmowie z "Super Expressem", który zdradził, że w ostatnich dniach przygotowywał się do walki u Michała Materli.

- Muszę robić to, co potrafię najlepiej, czyli boksować. Jak odpalam ręce, to kto nie dostanie pada, albo przynajmniej jest mocno zamroczony. Nie ma sensu wymyślać czegoś innego. Cel jest jeden - wygrana i zapewnienie sobie rewanżu z Wrzoskiem - podsumował przed walką z "Łamaczem Kości".

Errol Zimmerman to 38-letni Holender, który dwukrotnie walczył w federacji KSW. Pokonywał Marcina Różalskiego oraz Tomasza Sararę.