Conor McGregor skazany przez sąd. Jest już decyzja, co dalej

Conor McGregor to jedna z legend UFC. Po raz ostatni pojawił się w klatce w 2021 roku, kiedy to złamał nogę w konfrontacji z Dustinem Poirierem. Wiele mówiło się, że jego kolejnym rywalem będzie Michael Chandler. Do starcia miało dojść w czerwcu 2024, ale kontuzja palca wykluczyła Irlandczyka. Teraz znów zrobiło się o nim głośno. Powodem nie są wyniki sportowe, a kłopoty z prawem.

Media: Conor McGregor się nie poddaje. Podjął konkretne kroki ws. wyroku

W 2018 roku McGregor miał dopuścić się haniebnego czynu. W jednym z hoteli w Dublinie miał pobić i zgwałcić Nikitę Hand. Irlandczyk potwierdził, że faktycznie doszło między nimi do stosunku płciowego, ale zarzekał się, że odbył się on za obopólną zgodą. Inne zdanie miała kobieta i oskarżyła go o brutalny czyn.

W listopadzie 2024 zapadł wyrok w sprawie. Sąd uznał McGregora za winnego zarzucanych mu czynów, ale nie skazał go na więzienie. Zamiast tego zasądził odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości niemal 250 tys. euro.

"Odwołam się od tej decyzji. Jestem rozczarowany, że ława przysięgłych nie wysłuchała wszystkich dowodów w tej sprawie" - zapowiadał zawodnik MMA na X. I jak powiedział, tak zrobił. Nowe informacje w sprawie przekazało BBC. Dziennikarze donieśli, że w miniony piątek McGregor wniósł apelację od wyroku. Tym samym sprawa gwałtu znów trafi na wokandę sądową. Czy tym razem Irlandczyk dowiedzie swojej niewinności? O tym przekonamy się w kolejnym miesiącach.

- Jestem wręcz zaszokowana wsparciem, jakie otrzymałam. Nigdy tego nie zapomnę. Teraz gdy sprawiedliwości stało się zadość, mogę patrzeć wyłącznie przed siebie. Mam nadzieję, że moja historia będzie inspiracją i przypomnieniem, że nieważne jak bardzo się boisz, walcz o swoje, by wywalczyć sprawiedliwość - mówiła w listopadzie ofiara McGregora.

Conor McGregor może wrócić, ale... na ring

Na początku roku pojawiły się wieści, że Irlandczyk może wrócić do rywalizacji, ale w boksie. "Rywalem miałby być Logan Paul. Misfits Boxing News zdradził, że do negocjacji włączyło się nawet UFC, które chce jak najlepiej dla swojej największej gwiazdy. Rzekomo wyznaczono nawet datę - konkretnie pojedynek ma się odbyć w kwietniu. Jak dotąd nie wiadomo, czy to będzie jedna z dwóch walk, które pozostały Irlandczykowi w kontrakcie" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.