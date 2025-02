Oto "nowy Gołota"! 17-letni Polak zachwyca, to syn byłego pięściarza

Fabian Urbański to jeden z największych polskich talentów w boksie. Wielu mówi nawet o nim, że to "nowy Andrzej Gołota", co pokazuje, z jaką skalą umiejętności mamy do czynienia. Jak się okazuje, sam zainteresowany ma konkretne plany na najbliższe lata i zapowiada, że chciałby powtórzyć sukces Julii Szeremety.

Oto "nowy Andrzej Gołota". Fabian Urbański to ogromny polski talent

Fabian jest synem byłego pięściarza zawodowego Daniela Urbańskiego, dlatego już od dziecka miał przetarte ślady, jeśli chodzi o tę dyscyplinę. Pierwszy międzynarodowy sukces osiągnął w 2022 roku, gdy w kategorii kadeta zdobył srebro na mistrzostwach Europy. Rok później sięgnął za to po złoto mistrzostw świata. Już podczas pierwszych międzynarodowych zawodów mógł zdobyć medal, ale został "skrzywdzony".

- Moim zdaniem został skrzywdzony w debiucie na ME młodzików. Teraz już nie za bardzo mają jak go oszukiwać, bo trudno nie docenić jego stylu, a poza tym nieraz wygrywa do wiwatu - przekazał w rozmowie z Interią Marcin Stankiewicz, założyciel, wiceprezes i trener klubu BKS Skorpion Szczecin, w którym trenuje Urbański. Sam zainteresowany jest bardzo pewny siebie, choć nie zapomina o pokorze. - Uważam, że w tym sporcie trzeba być pewnym siebie, psychika jest tutaj bardzo ważna. Bez niej w boksie niczego się nie osiągnie - podkreślił.

"Głowa, nogi, a na końcu ręce" - tak brzmi legendarna dewiza boksu, którą wypowiedział mistrz Europy Bogdan Gajda. Urbański uważa tak samo. - Dla mnie najważniejsze w boksie są refleks i nogi. Na początku myślę o tym, by wyczuć styl boksowania przeciwnika, ale niedługo potem staram się realizować swój plan. Głowa musi pracować, rozpoznawać sytuację, a w ruchu muszą być cały czas nogi, by nie dać się trafić i czymś zaskoczyć, bo świeży przeciwnik zawsze jest niebezpieczny - wyjaśnił.

Trener Patryk Tkaczyk również wymienił najmocniejsze strony swojego zawodnika. - Jego największym atutem jest po prostu czucie tego sportu. On naprawdę potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, ma bardzo dobry czas reakcji, bardzo dobrą pracę nóg. A do tego leworęczną pozycję, którą prezentuje, potrafi wykorzystać w stu procentach. To nieprzeciętny zawodnik boksujący z kontry - przyznał. Co jednak gdy nie wszystko podczas walki idzie po myśli Urbańskiego?

- Musi się wtedy zacisnąć zęby i iść do przodu z myślą, żeby, jak to się u nas mówi, urwać przeciwnikowi głowę. Tak trzeba pomyśleć, by wycisnąć z siebie resztki sił i przechylić szalę na swoją stronę - tłumaczył.

Fabian Urbański ma niesamowite plany. Marzy o złotym medalu na IO w Los Angeles

Na koniec ujawnił, jakie ma plany na najbliższe lata. Niespodziewanie cel jest taki sam, jak w przypadku Julii Szeremety, czyli złoto olimpijskie w Los Angeles. - Będę walczył o to, aby pojechać już na te najbliższe igrzyska - stwierdził, zaznaczając, że może to nie być jednak takie łatwe ze względu na fundusze. Apeluje jednak do zainteresowanych firm.

- Jestem młodym sportowcem, który w niedalekim czasie pragnie pojechać na igrzyska i tam zdobyć złoty medal. Mam predyspozycje i wiem, że komuś, kto dziś na mnie postawi, z chwilą wywalczenia złotego medalu w Los Angeles to bardzo się opłaci - podsumował.