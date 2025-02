Nalot policji na dom mistrza. "Weszła grupa, rodzina była przerażona"

- Grupa policjantów weszła do mojego mieszkania - w ten sposób zadziwiającą historię rozpoczął Francis Ngannou. Były mistrz wagi ciężkiej UFC podzielił się z kibicami traumatycznym przeżyciem. Z samego rana ku przerażeniu jego rodziny odwiedzili go policjanci, by ostatecznie nikogo nie zatrzymać. Kameruńczyk całej zajście nazwał "bardzo dziwnym doświadczeniem".

