Sensacyjne wyznanie Pudzianowskiego. Już wiadomo, na kogo zagłosuje?

Grzegorz Braun zaskoczył wszystkich, nawet swoich kolegów z Konfederacji. Ogłosił, że będzie startował w wyborach prezydenckich 18 maja. Przez tę decyzję polityk ma zostać wykluczony ze struktur partii, co potwierdził w czwartek 16 stycznia m.in. Krzysztof Bosak. Inny poseł z tego ugrupowania - Krzysztof Tuduj stwierdził nawet, że to "sabotowanie" kampanii ich kandydata - Sławomira Mentzena. Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Walka Pudzianowski vs Najman zmieniła polskie MMA. Ujawniamy nieznane kulisy. "Kolosalne ryzyko"

Mariusz Pudzianowski skomentował decyzję Grzegorza Brauna

Inaczej niż przedstawiciele Konfederacji na decyzję Grzegorza Brauna zareagował Mariusz Pudzianowski. Zawodnik KSW i były strongman wyglądał na zadowolonego, co można zauważyć w komentarzu pod wpisem Krzysztofa "Atora" Woźniaka. "To, co wczoraj było plotką, dziś już jest POTWIERDZONYM przeciekiem. Grzegorz Braun będzie kandydował na prezydenta Polski! Co zrobi Mentzen? Jak myślicie?" - napisał YouTuber na Facebooku.

Na ten wpis Mariusz Pudzianowski zareagował w następujący sposób: "To chłop który wojował by o Polskę a nie pseudo Polacy !!!’ oby więcej takich ludzi jak pan Grzegorz. Polska Gurommmm!!!" - czytamy (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Zobacz też: Ta walka zmieniła polskie MMA. Ujawniamy nieznane kulisy. "Co wy zrobiliście!?"

Reakcja na słowa Mariusza Pudzianowskiego

Pod komentarzem sportowca pojawiło się wiele odpowiedzi. Sam autor posta odpisał: "Polska Górą! Jak mawia mój ulubiony sportowiec!". "PEŁEN SZACUNEK! Klasa sama w sobie - sportowcy i inni powinni brać z Pana przykład! Aż mi się lepiej na sercu zrobiło. Pozdrawiam Serdecznie" - czytamy w kolejnym wpisie. Inny użytkownik napisał: "Panie Mariuszu z pana głową do interesów to ja bym pana chciał na stanowisku premiera". Nie zabrakło także reakcji kwestionujących podejście Mariusza Pudzianowskiego. "Chyba w głowę się walnąłeś...", "jednak bez mózgu..." - możemy przeczytać.

Jakiś czas temu Mariusz Pudzianowski wycofał się z gali XTB KSW 100. Mimo różnych domysłów nie zamierza kończyć kariery. Jego kolejnym rywalem ma być Eddie Hall, co potwierdził sam zainteresowany. Sportowcy mają spotkać się w oktagonie w połowie 2025 roku.