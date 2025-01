Media: Kapitalne wieści dla Szeremety. Na to czekała

Jakiś czas temu wypłynęła informacja, że w programie najbliższych igrzysk olimpijskich brakuje boksu. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 1912 roku w Sztokholmie, natomiast od tamtej pory dyscyplina była jedną z głównych atrakcji całego wydarzenia. Duże znaczenia miała zwłaszcza dla nas - Polaków, gdyż reprezentanci Polski zdobyli na igrzyskach w boksie 43 medale. Aby walczyć o ratowanie sytuacji, Polski Związek Bokserski postanowił odejść z IBA.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po zwycięstwie Aluron CMC Warty Zawiercie z PGE Projektem Warszawa: Mega się cieszymy, ale nie odlatujemy

Nowe wieści ws. mistrzostw świata w boksie. Szeremeta może odetchnąć

Niedawno Julia Szeremeta ujawniła nawet, że już dołączyliśmy do organizacji World Boxing. - Ciężko wypowiedzieć mi się na temat mistrzostw świata, ale na pewno mnie nie ominą - przyznała. Jak się okazuje, sprawa nie jest jednak przesądzona. - W tej chwili Poland Boxing (Polski Związek Bokserski - przyp.) nie złożył wniosku o dołączenie do World Boxing. Złożył zapytanie, ale nie złożył wniosku. Zatem w tej chwili nie możemy powiedzieć, czy dołączy, czy nie - przekazała organizacja w rozmowie z Interią.

Gdyby nasz związek uporał się ze wszystkimi formalnościami i mógłby dołączyć do WB, nie wiadomo, co byłoby z najbliższymi mistrzostwami świata. Te odbędą się w dniach 6-18 marca w Belgradzie. Nie można było wykluczyć, że nasi sportowcy nie dostaną zgody, by rywalizować w imprezach organizowanych przez zarządzaną przez Umara Kremlowa IBA. Interia ujawniła jednak, że możemy odetchnąć.

"W poniedziałek, 13 stycznia, w końcu otrzymaliśmy odpowiedź właśnie ze strony International Boxing Association. Informacja przyszła z samej góry departamentu komunikacji i public relations. - Z moich informacji wynika, że Polska nadal będzie mogła wziąć udział w mistrzostwach świata kobiet IBA w boksie w Serbii" - czytamy.

I dodano, że ostateczna decyzja będzie należała do PZB. "Skoro jest 100 procent pewne, że dla IBA nie ma problemu z tym, by Polska wzięła udział w wyżej wymienionych mistrzostwach, to myślę, że należy skontaktować się z PZB, aby potwierdzić, że przyjadą".

Srebrna medalistka IO w Paryżu może zatem przygotowywać się do wydarzenia, na którym planuje stanąć na podium. Szeremeta zdradziła nawet, że nie zamierza zmieniać kategorii wagowej i wciąż będzie rywalizowała w tej do 57 kg. Obóz przygotowawczy rozpocznie za to w poniedziałek 13 stycznia we Władysławowie.