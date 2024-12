Oto najgorszy zawodnik w historii MMA. Jego bilans to absolutna katastrofa

Anglik Reece Street na pewno nie jest dobrym zawodnikiem MMA, rywalizującym w kategorii koguciej. Jednego nie można zawodnikowi ze Stockport jednak na pewno odmówić - wielkiej determinacji i niepoddawania się w bardzo trudnych chwilach. Bo jak inaczej można określić fakt, że w swojej karierze w MMA stoczył 42 walki i wszystkie przegrał. To jednak nie wszystko!

Znany najgorszy zawodnik MMA. To Reece Street. Niewiarygodne, jaki ma bilans

Reece Street nie tylko uległ rywalom we wszystkich 42 pojedynkach. Na domiar złego, w żadnym z tych starć nie dotrwał do drugiej rundy. Mimo to Anglik cały czas się nie poddaje i planuje kolejne walki. Niejeden pewnie, przy takiej historii spotkań, dałby sobie już spokój z tym sportem.

- Poznajcie Reece’a Streeta, zdeterminowanego zawodnika MMA z rekordem 0-42, który pomimo tego, że w 42 kolejnych, pierwszych rundach z rzędu znajdował się w roli przegranego, zdobył wyjątkowe miejsce w historii MMA - można było przeczytać w sierpniu tego roku na Facebooku "The Last Emperor".

- Porażka za porażką. Poznajcie najgorszego zawodnika MMA w historii. W XXI wieku naprawdę nie da się znaleźć zawodnika MMA z gorszymi wynikami - pisze "Klix.ba".

Dziennikarze wyliczają również, że Reece Street przegrał swoje walki 21 razy przez nokaut, a tyle samo razy sam poddał pojedynek.

Eksperci dodają również, że zawodnik walczy też w amatorskim MMA. Tam wiedzie mu się też bardzo słabo, bo ma bilans: 5 zwycięstw i 45 porażek.