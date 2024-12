Najpierw Fury, teraz Usyk. Pokazał, co robi na treningu. Ponad milion wyświetleń

"To była walka godna miana jednego z najważniejszych pojedynków w historii zawodowego boksu" - tak podsumował w maju pojedynek Usyk - Fury Konrad Ferszter ze Sport.pl. I nie ma co się dziwić, gdyż przez 12 rund obaj zawodnicy wymieniali potężne ciosy i byli blisko, by znokautować rywala. Finalnie żadnemu z nich się to nie udało, a sędziowie orzekli niejednogłośnie, że zwycięzcą został Ukrainiec. - Wierzę, że wygrałem. (...) Niebawem wrócimy i zrobimy rewanż. Jestem pewny, że wygrałem, ale nie zamierzam siedzieć, płakać i szukać wymówek - wyznał tuż po werdykcie Fury.

Niedługo później ogłoszono, że rewanż odbędzie się 21 grudnia w Rijadzie. Nie tak dawno do sieci wypłynął materiał promujący tę konfrontację i wywołał on gigantyczne poruszenia w mediach. - Musimy to skończyć - mówi Usyk podczas fikcyjnej rozmowy telefonicznej. - To ja skończę ciebie - odpowiada mu Fury. Fani w komentarzach zgodnie przyznali, że jest to jedna z najlepszych zapowiedzi w historii sportów walki.

Brytyjczyk pokazał ostatnio, jak wygląda w końcowym etapie przygotowań. Bardzo szybko dostrzeżono jeden problem. "Fury nigdy nie był typem wojownika o 'pięknym ciele', ale muszę powiedzieć, że tutaj wygląda okropnie" - można było przeczytać pod postem. Aby odpowiedzieć rywalowi, mistrz również postanowił dodać coś z sali treningowej. I trzeba przyznać, że jest to absolutny hit, który zgromadził już ponad milion wyświetleń. "Ten człowiek po prostu żyje dla boksu" - przekazał serwis DAZN, dodając wideo, na którym widać, jak Usyk... tańczy w ringu.

Trudno jednak powiedzieć, by był to normalny taniec. 37-latek miał niespożyte siły i przez blisko dwie minuty dosłownie wariował ringu z jednym z trenerów. Z głośników leciała muzyka techno, co najwyraźniej nakręcało obu do działania.

"Gdyby Usyk nie był pięściarzem, byłby ćpunem na imprezie", "nie mogliśmy prosić o lepszego reprezentanta boksu", "co za szalone oczy", "to wygląda tak, jak by skakał na skakance, ale bez skakanki", "czy naprawdę da się go nie lubić?" - zastanawiali się użytkownicy na portalu X.

Walka Usyk - Fury znów zainteresuje cały świat sportu, w związku z czym nie ma zaskoczenia, że obaj zarobią fortunę. Portal The Sportster przekazał niedawno, że kwota do podziału ma wynieść 190 milionów dolarów. Rzekomo wynagrodzenie nie będzie zależne od rezultatu, a Ukrainiec zainkasuje 60 proc., czyli ok. 114 mln dolarów.