Sceny! Gołota przyszedł na galę i się zaczęło. "Wstał od stolika i go znokautował"

Andrzej Gołota zakończył zawodową karierę w 2013 roku. Ostatnie starcie stoczył z Przemysławem Saletą, który go znokautował w szóstej rundzie. Nieco wcześniej poległ za to przez techniczny nokaut z Tomaszem Adamkiem w walce o pas IBF International. Podczas 20-letniej kariery mierzył się z takimi zawodnikami jak m.in. Mike Tyson, Mike Mollo czy Lennox Lewis, natomiast kibicie pamiętają go przede wszystkim z pojedynków z legendarnym Riddickiem Bowem. Inaczej nazywa się jednak jego odwieczny rywal.

Andrzej Gołota znokautował rywala przy stoliku. Sceny na gali MMA

Chodzi o wielokrotnego mistrza Polski w wadze superciężkiej Henryka Zatykę. Ten, tak samo jak Gołota, pojawił się w sobotę na gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim. Doszło tam do zajścia między byłymi zawodnikami, które zakończyło się nokautem.

- Ludzie robili sobie zdjęcia z Gołotą. Zatyka podszedł do niego raz, drugi, trzeci, ale Andrzej nie za bardzo chciał z nim rozmawiać, bo się nie lubią od czasów, gdy razem boksowali. Heniek coś mu szepnął do ucha, a Andrzej szybko zareagował, potraktował go prawym sierpowym i posłał na deski - przekazał organizator Tomasz Babiloński dla WP SportoweFakty.

Potwierdził to również anonimowy rozmówca dla "Super Expressu". - Tak, to prawda. Nie wiem, o co tym razem poszło, ale Andrzej po prostu wstał od stolika i prawym sierpowym znokautował Zatykę - zakomunikował. Dziennik dodał za to, że Gołota był "podchmielony". - Był rozchwytywany, a Zatyka czaił się wokół niego jak lis. Nie wiem, czy chciał mu dokuczyć. Może był zazdrosny o to, że wszyscy robili sobie zdjęcia z Gołotą, a nie z nim. Moim zdaniem prowokatorem całej tej sytuacji był Heniek - uważa Babiloński.

I dodał, że nie dziwi się, że Zatyka nie był w stanie ustać po ciosie. - Jak witałem się z Andrzejem, to widziałem, że 'łapę' ma jak kowadło. Facet ma swoje lata, ale jest jak skała. Czasami tak bywa, że dwaj panowie się średnio lubią. Dobrze, że nikomu nic poważnego się nie stało - przyznał.

Na koniec Babiloński zdradził, że w środku nocy dostał telefon od 56-latka, który... chciałby się zmierzyć z rówieśnikiem. - Zatyka zadzwonił do mnie o 2 w nocy i pytał się, czy jest szansa na zorganizowanie walki między nim a Gołotą, bo bardzo chciałby rewanżu. Chcielibyśmy coś takiego zrobić, ale póki co jest jeszcze na to za wcześnie. To świeży temat - podsumował.