36 sekund i koniec! Walka wieczoru na Fame MMA 23 przejdzie do historii!

Amadeusz "Ferrari" Roślik i Alan Kwieciński - obu tych zawodników łączy bogate doświadczenie we freak fightach. Oni sami nie darzą się sympatią i postanowili wszystko wyjaśnić w oktagonie. Jakby tego było mało, w sprawę wmieszał się ojciec "Ferrariego" Dariusz Roślik (gdyż Kwieciński nie zrobił wagi), przez co na Fame 23 szykował się prawdziwy hit.

REKLAMA

Zobacz wideo Taazy masakruje Denisa Załęckiego! "Kompromitacja człowieka..."

Fame MMA. Amadeusz "Ferrari" Roślik i jego ojciec starli się z Alanem Kwiecińskim w walce wieczoru Fame 23

Jak można było przewidzieć, Roślikowie błyskawicznie ruszyli na przeciwnika, który początkowo całkiem skutecznie się bronił. Ale gdy sprowadził "Ferrariego" do parteru, ściągnął na siebie kłopoty, w myśl hasła: "siła złego na jednego".

Ojciec i syn zaczęli okładać Kwiecińskiego. To nie przynosiło efektu, w związku z czym "Stary Ferrariego" wziął sprawy w swoje ręce i... założył duszenie zza pleców. Z tym 32-latek już sobie nie poradził i przez to, co zrobił 28 lat starszy od niego rywal, musiał "odklepać" po zaledwie 36 sekundach. - Co tutaj się wydarzyło?! Dariusz Roślik z poddaniem wieczoru! To jest to doświadczenie - emocjonowali się komentatorzy.

Fame MMA. Wyniki gali Fame 23: