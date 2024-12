Historyczna walka w Fame MMA! Tego jeszcze nie było

Norman Parke to postać doskonale znana kibicom freak fightów. Ale jeszcze nie zdarzyło się, aby walczył w nich z innym byłym zawodnikiem UFC. Na gali Fame 23 stanął naprzeciw reprezentanta Uzbekistanu Makhmuda Muradova (siedem walk w amerykańskiej federacji, bilans 4-2 i jedna nieodbyta).

Fame 23. Pierwsza w historii Fame walka dwóch zawodników z przeszłością w UFC. Norman Parke przegrał z Makhmudem Muradovem

Pojedynek obu zawodników w klatce rzymskiej (w małych rękawicach), co dla Muradova było absolutną nowością. Ale od początku zdecydowanie ruszył on na przeciwnika i zdołał nawet zadać mu mocny cios w głowę. A sam skutecznie unikał ciosów. - Podszedł do niego zupełnie bez respektu. Kompletnie nie boi się Normana, który ma problem ze skróceniem dystansu - ocenili komentatorzy.

Dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi Uzbek przeważał do końca pierwszej rundy. I kontynuował to w kolejnej. - Czyta go jak książkę - podsumowano. Jednak do końca drugiej rundy nie był w stanie powalić "Stormina" na deski. Nie zrobił tego przed końcowym gongiem, ale i tak udało mu się jednogłośnie wygrać na punkty.

Karta walk gali Fame MMA 23: