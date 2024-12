Gala Fame MMA 23. Gdzie i jak oglądać? [TRANSMISJA ONLINE]

Alan Kwieciński w walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Amadeuszem "Ferrarim", a obaj wojownicy w dniu ważenia mieli wnieść na wagę nie więcej niż 77,1 kilograma. Federacja FAME MMA za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Alan Kwieciński nie zdołał wypełnić limitu wagowego. Zaproponowano mu, by Kwieciński zmierzył się z Amadeuszem i jego ojcecm - Mariuszem.

- NOWY MAIN EVENT FAME 23: ALAN vs WŁADCA PIEKIEŁ i STARY FERRARIEGO. Już dziś oktagon zapłonie. W walce wieczoru dojdzie do rozstrzygnięcia wieloletniego konfliktu. Po problemach z wagą Alanika, do starcia dołączył także tata Ferrariego, który zadebiutuje w klatce FAME MMA, 3x3 minuty, łokcie, nielimitowane dobijanie w parterze, możliwość bicia we dwóch jednego - napisał profil FAME MMA na portalu X.

W sobotniej gali nie zobaczymy byłego piłkarza Jakuba Koseckiego. Pięciokrotny reprezentant Polski musiał wycofać się w walki z powodu kłopotów zdrowotnych. Szybko zorganizowano jednak starcie zastępcze. Były zawodnik KSW Gracjan Szadziński zmierzy się z niepokonanym duetem Adrian "Joker" Cios oraz Natan "Kraken" Marcoń".

Gala Fame MMA 23 rozpocznie się w sobotę, 7 grudnia o godz. 19.30 w Atlas Arenie w Łodzi. Transmisję będzie można oglądać na stronie famemma.tv oraz na platformie Canal+Online. W obu przypadkach potrzebne jest wykupienie gali w systemie pay-per-view (premium za 54,99 zł oraz standardowa za 49,99 zł).

Karta walk gali Fame MMA 23: