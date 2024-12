Jakub Kosecki wypada z gali Fame MMA. Decyzja w ostatniej chwili

- Kilka dni temu dostałem telefon, więc szybka akcja, wszystko dogadaliśmy błyskawicznie. Idziemy "pobawić się", zobaczyć, jak to będzie. Zupełnie inne nastawienie teraz niż przed pierwszą walką i po tej będę mądrzejszy, co mi bardziej służy - przekazał 15 listopada Jakub Kosecki w programie Sport.pl na temat pojedynku z Mateuszem Trąbką. Jak się okazuje, mimo planów, byłemu reprezentantowi Polski nie uda się w grudniu wejść do klatki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

Jakub Kosecki wypada. Fame MMA ogłosiło kapitalne zastępstwo

Fame MMA ogłosiło podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że Kosecki musiał wycofać się z pojedynku z powodów zdrowotnych. Momentalnie zorganizowano jednak starcie zastępcze, które dużo bardziej polaryzuje kibiców. Były zawodnik KSW Gracjan Szadziński zmierzy się z niepokonanym duetem Adrian "Joker" Cios oraz Natan "Kraken" Marcoń".

"Święta przyszły w tym roku szybciej. Prosiliście o tę walkę i dlatego ją dla Was robimy. 'Good Boys' powracają w wielkim stylu - i to szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. (...) Ich przeciwnikiem będzie entuzjasta dobrej literatury i człowiek z zasadami. Ostatnio zapowiedział, że codziennie mógłby walczyć z Krakenem i każdego dnia masakrowałby go bez problemu" - można przeczytać w opisie.

Marcoń oraz Cios powracają do klatki po październikowej konfrontacji z Denisem Załęckim. Zakończyła się ona gigantycznym skandalem, gdyż po 31 sekundach były zawodnik Gromdy został zdyskwalifikowany za kopnięcie "Jokera" w głowę. - Miejsce bandytów jest w więzieniu, a nie w MMA! Wy********j na ulicę, gdzie twoje miejsce - wrzeszczał Marcoń do mikrofonu w momencie, gdy zawodnicy mieli udzielić wywiadu. "Mieli, ale patologiczny pojedynek skończył się wówczas w patologiczny sposób" - relacjonował Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Fala krytyki po tym pojedynku była tak duża, że organizacja musiała ukarać zawodników. Załęcki został ukarany odjęciem 30 proc. wynagrodzenia za walkę (za kopnięcie rywala w głowę), a Marcoń otrzymał wypłatę mniejszą o 20 proc. za gorszące słowa o dziewczynie rywala sprzed pojedynku. Dodatkowo Fame ukarało członka zespołu Załęckiego, który w zamieszaniu po walce rzucił się z pięściami na Adriana Ciosa, i ten ma dożywotni zakaz wstępu na gale.

Poza starciem Marcoń/Cios - Szadziński w karcie walk możemy również zobaczyć m.in. pojedynek byłych zawodników UFC Normana Parke'a z Makhmudem Muradovem, konfrontację Adama "AJ" Josefa z Kamilem "Taazym" Mataczyńskim oraz walkę wieczoru, w której zmierzą się Alan Kwieciński i Amadeusz "Ferrari" Roślik. Nie zabraknie również "piłkarskiego akcentu", gdyż Jakub Rzeźniczak postara się zanotować drugie zwycięstwo z Rogerem Sallą.

Fame MMA 23 odbędzie się w sobotę 7 grudnia.