"Wstyd, kompromitacja". Taazy naprawdę to powiedział! Wrze przed FAME 23

Kamil "Taazy" Mataczyński na gali FAME 23 zawalczy z Adamem Josefem i wiele wskazuje, że będzie to dla niego naprawdę trudne, sportowe wyzwanie. - Przyjechałem do studia prawie prosto z imprezy, ale to nie tak, że po zwycięstwie w turnieju na Narodowym odbiła mi sodówa. Czuję się mocny, trenuję i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobre widowisko - mówi o zbliżającej się walce. Między "Taazym" i "AJ" nie ma złej krwi, chcą dać dobrą, sportową walkę, ale w kolejce do niepokonanego Mataczyńskiego już ustawiają się kolejni chętni. - Umniejszają mi i zazdroszczą, bo to ja mam teraz pas króla! Jak Denis Załęcki czy Labryga chcą ze mną walczyć, to niech zejdą do mojej wagi, a nie teraz sapią - mówi. Jeszcze mocniej robi się, gdy pytamy go o styl walki Denisa Załęckiego. - Gra charakternego, kiedyś trenował, bił się amatorsko, a teraz podkłada się jak Najman. Charakterni ludzie tak nie robią! Trochę kompromitacja człowieka - dodaje. A to, co działo się w naszym studiu możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Zobacz wideo

Gala FAME 23 ma być potężna

7 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie starcie "Taazy'ego" i "AJ" będzie co-main eventem. W walce wieczoru zmierzą się Alan Kwieciński i Amadeusz Ferrari. Do klatki wejdą też m.in. Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski czy Legii Warszawa, który zmierzy się z Rogerem Sallą, a także "Lexy", której rywalką będzie "Lizi". - Wolę walczyć z pozycji underdoga, tu widziałam, że jestem faworytką, ale przecież nawet jak przegram, to nic się nie stanie. To tylko walka, rywalizacja, w życiu są ważniejsze sprawy, ale zrobię wszystko, żeby ją pokonać. Ma mocne kopnięcia, to jej główna broń, ale będę gotowa - mówi w "Sport.pl Fight" Lexy. - Dla mnie to będzie sportowe wyzwanie, Roger trenuje bardzo poważnie i na pewno będzie trudniejszym wyzwaniem niż "Szalony Reporter". Tam w zasadzie nie było walki, zmiażdżyłem go, a teraz czas na poważny sprawdzian - dodaje o swojej walce Jakub Rzeźniczak.

Jedną z gwiazd gali FAME 23 będzie również Makhmud "Macha" Muradova, który aż siedem razy stawał do walk w najbardziej prestiżowej organizacji mieszanych sztuk walki – UFC. Cztery z tych pojedynków zakończył zwycięsko, pokonując takich rywali jak Alessio Di Chirico, Trevor Smith, Andrew Sanchez i Bryan Barberena. 7 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie Muradov zawalczy z byłym zawodnikiem UFC Normanem "Storminem" Parkiem. Obaj byli zawodnicy tej prestiżowej organizacji zmierzą się w boksie, w małych rękawicach, a dodatkowo w rzymskiej klatce. - Będzie potężnie - zapowiada Wojtek Golla, jeden ze współwłaścicieli organizacji FAME, który również gościł w naszym programie. Zapraszamy do oglądania!

Karta walk FAME 23: