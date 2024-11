McGregor skazany wyrokiem sądu. Wyciekły wstrząsające szczegóły sprawy

Conor McGregor w zeszłym tygodniu został oficjalnie uznany za winnego gwałtu i pobicia 35-letniej Nikity Hand. Były mistrz UFC w wadze lekkiej i piórkowej nie trafi do więzienia. Będzie musiał natomiast wypłacić 248 603 euro na rzecz ofiary, czyli ok. 1,077 mln złotych. Irlandzki wojownik MMA nie przyznaje się do winy i już zapowiedział apelację. Tymczasem na światło dzienne wychodzą wstrząsające kulisy sprawy.

McGregor winnym gwałtu i pobicia. Tak próbował się bronić

Do napaści, za którą sąd w Dublinie skazał McGregora, doszło w grudniu 2018 r. w hotelu Beacon. Sportowiec bawił się wówczas na imprezie wraz ze swoim wspólnikiem Jamesem Lawrence'em oraz ofiarą i jej koleżanką. Jak podaje BBC, McGregor zeznał przed sądem, że dwukrotnie odbył z ofiarą stosunek seksualny, ale za obopólną zgodą. Twierdził również, że Hand uprawiała także seks z Lawrence'em, czemu zaprzecza sama kobieta.

Obrońcy McGregora próbowali przekonać sąd nagraniami z hotelowego monitoringu. Według adwokatów Irlandczyka Hand po gwałcie zachowywała się przyjaźnie w stosunku do innych osób, a nawet czule wobec innego mężczyzny. Ofiara zeznała, że nie pamięta tamtych wydarzeń, ponieważ była pijana. Ponadto w tamtym czasie cierpiała na depresję i alkohol często łączyła z lekami. Sąd nie dał się jednak przekonać linii obrony sportowca. A to za sprawą mocnego dowodu.

Nieprawdopodobne szczegóły ws. gwałtu McGregora. "W jej pochwie utknął tampon"

A tym były zeznania ratowników medycznych, psychologów i lekarzy, do których trafiła Hand. - Obejmują one fakt, że nadal cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz to, że w jej pochwie utknął tampon, który trzeba było usunąć kleszczami - informuje BBC. Doktor Daniel Kane z oddziału leczenia przemocy na tle seksualnym szpitala Rotunda, który był świadkiem na rozprawie, zeznał z kolei, że ofiara prawdopodobnie miała tymczasowe rozdarcie pochwy i liczne obrażenia "od umiarkowanych do ciężkich". Jeden z ratowników wspominał natomiast, że dawno nie widział siniaków takiej wielkości. Sam McGregor miał twierdzić, że żadnego tamponu nie było, a seks był "energiczny".

Mimo wyroku sądu i tych brutalnych szczegółów wydaje się, że to nie koniec kariery McGregora w UFC. Na konferencji prasowej po gali UFC 309 dyrektor generalny organizacji - Dana White - zapowiedział, kiedy możemy spodziewać się go z powrotem w klatce. - Będzie walczył w 2025 roku, prawdopodobnie pod koniec roku, jeśli stanie się to wcześniej, będzie to dobre dla nas wszystkich - mówił, cytowany przez "The Sun".