Najman ostro o Lewandowskim na antenie. Aż nagle wkroczył Wojewódzki

Robert Lewandowski rozpoczął w 2007 roku studia w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Pracę licencjacką obronił 10 lat później, a w 2020 roku zdobył tytuł magistra na prywatnej uczelni w Łodzi. Pod koniec lipca 2021 roku gdańska prokuratura przeprowadziła jednak śledztwo w sprawie handlu podrabianymi dyplomami studiów, a główny podejrzany Zbigniew D. przyznał się wówczas do winy. Do aresztu trafił za to rektor uczelni Collegium Humanum Paweł Cz.

Najman reaguje na skandal wokół Roberta Lewandowskiego. Wojewódzki musiał wkroczyć

Parę miesięcy temu Robert Lewandowski znów znalazł się w centrum zainteresowania mediów po wypowiedzi dr Barbary Mrozińskiej, a więc socjolożki uczelni, na której miał uzyskać tytuł magistra z pedagogiki o specjalności "Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych". 'Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo 'zdał' u mnie dwa egzaminy' - napisała kobieta w mediach społecznościowych.

Teraz do całego zdarzenia odniósł się Marcin Najman. - Nie chcę już kopać leżącego - rozpoczął - Ale zastanawiałem się: po co ku**a piłkarzom taki dyplom? Przepraszam, że przekląłem, ale to się nie mieści w głowie. Facet biega za piłką, zarabia setki milionów i nie wiem, żeby pogłaskać swoje ego, żeby w szufladzie przeglądać? Bo przecież wiadomo, że gdyby tę lewiznę gdzieś pokazał, to popełnia przestępstwo - przekazał w programie "WojewódzkiKędzierski".

I nagle wtrącił mu Wojewódzki. - Żeby potem móc formalnie pracować jako trener, bo jest potrzebne wyższe wykształcenie - wspomniał, czym zaskoczył zdezorientowanego 45-latka. - A, to sorry - oznajmił. - A może to ma być maść na intelektualne kompleksy? - zapytał retorycznie Wojewódzki. - I tak to widzę - wtrącił Najman.

- Bo czasem widzimy wywiady ze sportowcami, piłkarzami naszej kadry po meczu i nawet składnia, język, jakim oni się posługują, jest "niskokaloryczna" - kontynuował prowadzący. Były pięściarz przyznał, że i tak polscy piłkarze zrobili w tym aspekcie progres, natomiast zaznacza, że tylko ci, którzy wyjechali grać na Zachód.

- Poprawiło się, bo mają dostęp do języków obcych, wielu innych kultur. I dlatego się rozwijają, w naturalny sposób. Problem jest z tymi, którzy zostają. Nie rozumiem tego, bo nigdy nie miałem na tym tle żadnego kompleksu. Nie napisałem pracy magisterskiej, bo naprawdę już nie miałem czasu. Mam indeks, piąty rok ukończony i czuję się wykształconym człowiekiem. Poza tym jestem z liceum muzycznego instrumentalistą - kontrabasistą - podsumował.