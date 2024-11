Powalił Fury'ego, a teraz ocenił walkę Tyson - Paul. "Strzelę mu dwa liście"

Wielu fanów na całym świecie odliczało dni do walki Mike'a Tysona z Jakiem Paulem. Ostatecznie pojedynek nie był porywający, a kibice mogli czuć się rozczarowani. Paul był zdecydowanie lepszy w ringu i wygrał jednogłośną decyzją sędziów. "W walce brakowało eksplozywnych akcji, naprawdę mocnych ciosów i nie ukrywajmy, lepszej formy Tysona, który przekonał się, że jest jeden rywal, z którym się nie wygra. Czas" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Francis Ngannou skomentował walkę Tysona. Co za słowa

Powrót do ringu legendarnego Tysona jest szeroko omawiany przez media, kibiców, a także znane postacie ze świata sportów walki. "To była dobra walka. Świetne wydarzenie" - stwierdził Lennox Lewis. Teraz pojedynek byłego mistrza wagi ciężkiej z Jakiem Paulem skomentował Francis Ngannou. "Wygrałeś, wychodząc do ringu w tym wieku, mistrz. Wszyscy wiemy, kim jesteś i do czego jesteś zdolny. Większość sportowców w tym wieku nie potrafi nawet samodzielnie ustać na nogach" - napisał na Twitterze.

Kameruńczyk rzucił także wyzwanie Paulowi. "Następnym razem, gdy zobaczę Paula, to strzelę mu dwa-trzy liście" - kontynuował. Szybko zareagował na tę zaczepkę sam Paul. "Pogoń za sławą nie pasuje do twojej legendy. Może Jon Jones jest jednak lepszy" - odpowiedział.

Francis Ngannou jest byłym mistrzem wagi ciężkiej w UFC. Nie tak dawno temu zadebiutował w boksie. Jego pierwszym rywalem był Tyson Fury. Wydawało się, że "Król Cyganów" bez problemów pokona rywala, ale rzeczywistość była nieco inna. Ngannou spisał się świetnie i powalił nawet Fury'ego na deski. Ostatecznie wygrał Brytyjczyk po kontrowersyjnej decyzji sędziów, która wywołała wówczas niemałe poruszenie. Później Ngannou wyszedł na ring po raz kolejny. W niecałe dwie minuty dał się pokonać Anthony'emu Joshui.