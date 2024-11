Ależ nokauty na KSW! Padali jeden po drugim. Wrzosek potrzebował 25 sekund

"Prysło zero w rekordzie Wiktora Zalewskiego po spotkaniu w klatce z doskonale dysponowanym Andrzejem Grzebykiem" - relacjonował tę walkę portal InThe Cage. W starciu kat. półśredniej Zalewskinie dotrwał nawet do 2. rundy. Starcie trwało tylko trzy i pół minuty.

REKLAMA

25 sekund i rywal padł

To w 1. rundzie Zalewski otrzymał mocny cios na wątrobę. Po nim totalnie go odcięło i szybko "złożył się" na macie, jak kolokwialnie określają to sami zawodnicy. Dla Grzebyka po kilku wcześniejszych porażkach było to czwarte zwycięstwo z rzędu.

Czy zostanie po nim doceniony pokaźnymi bonusami za walkę lub nokaut wieczoru, a może nagrodą specjalną? Będzie o to trudno, bowiem konkurencja na gali KSW 100 jest mocna. Tuż po walce Grzebyka, do klatki wyszli zawodnicy kategorii ciężkiej i tam też wiele się działo. Arkadiusz Wrzosek, który w KSW do tej pory nie przegrał, szybko obsypał ciosami Matheusa Scheffela. Najpierw były sierpy, które Brazylijczykiem zachwiały, a potem na macie ciosy młotkowe, po których musiał zareagować sędzia. Kolejna efektowna walka Wrzoska trwała raptem 25 sekund.

- Myślałem, że już mają dla mnie ten bonus. Mam nadzieję, że same nudne walki będą do końca i ja zawinę ten hajs - żartował Wrzosek po walce w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Kolejnym pojedynkiem, który rozstrzygnął się przed czasem było starcie Rafał Haratyk - Marcin Wójcik o pas mistrzowski wagi półciężkiej. Haratyk obronił tytuł. W 2. rundzie dosięgnął rywala lewym prostym, a potem dobił na macie.

Przypomnijmy, że walką wieczoru tej gali będzie starcie Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim.

Wyniki KSW 100:

Walka wieczoru:

83.9 kg: Mamed Khalidov pok. Adriana Bartosińskiego przez poddanie (balacha) w 2. rundzie, 2:48

Pozostałe:

120.2 kg: Phil De Fries pok. Darko Stosicia przez TKO (ciosy i krótkie łokcie w parterze) w 1. rundzie, 4:11

93 kg: Rafał Haratyk pok. Marcina Wójcika przez TKO (lewy, ciosy w parterze) w 2. rundzie, 3:22