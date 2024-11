Przerażenie na KSW. Tak wyglądał medalista olimpijski już po kilku minutach

- On zawsze daje emocjonujące walki. Mówił nie tak dawno w studiu Sport.pl. Martin Lewandowski współwłaściciel KSW o Damianie Janikowskim. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w zapasach na setnej gali KSW miał bardzo trudne zadanie. Walczył z mocno rozbijającym rywali Piotrem Kuberskim.

Zakrwawiona twarz olimpijczyka

Kuberski to jeden z nowych "nabytków" KSW, ale też rewelacja federacji. Zawodnik wszedł do KSW z drzwiami. Odniósł zwycięstwa w dwóch pierwszych walkach, a rywali miał trudnych. Najpierw pokonał Bartosz Leśko, a potem legendę KSW Michała Materlę, obu dość szybko. Zresztą wcześniej w 12 walkach wygrywał aż 11 razy. Kolejnym rywalem był ten, który poznał już smak walki o pas KSW, a pojedynek miał przybliżyć jednego z nich do ubiegania się o mistrzostwo kat. średniej, stawka była zatem wysoka. A walka zrobiła się brutalna.

Po minucie dość rozważnej walki w stójce Damian Janikowski był pierwszym zawodnikiem od 5 walk, który zdołał Kuberskiego przewrócić. Zdecydowanie przydały się jego zapaśnicze umiejętności. Zapunktował na kartach sędziów. Chwilę potem jednak obaj w podobnym momencie zadali sobie mocne ciosy na twarz. Te lekko zachwiały i jednym i drugim. Szybko okazało się, że mocniej prawy prosty odczuł jednak Janikowski. Jego twarz zaczęła krwawić. Potem zaczęło się rozbijanie byłego zapaśnika, który chwiał się na nogach, ale instynktownie rzucił się w nogi rywala i znów udało mu się sprowadzić go do parteru. Kupił sobie tym kilkadziesiąt sekund i dotrwał do końca pierwszej rundy.

W przerwie był cały czas opatrywany przez lekarzy. Jego twarz była zakrwawiona i wyglądała nieciekawie. Na niewiele się to zdało, bo w drugiej rundzie Janikowski znów dostał silny cios na głowę. Zachwiał się, upadł. Na dobijanie w parterze nie reagował. Sędzia przerwał więc walkę. Kuberski wygrał przez TKO. Kuberskim już w kilku ostatnich walkach walczył bardzo brutalnie i teraz po raz trzeci z rzędu maksymalnie w drugiej rundzie, rozbijał rywali.

- Marzę o pasie, mam nadzieję, że szybko dojdzie do pojedynku z Pawłem Pawlakiem - przekazał po walce patrząc się na mistrza i kategorii średniej, z którym miał się już mierzyć, ale ostatecznie wziął pojedynek z Janikowskim i znów poderwał publiczność z miejsc.

Przypomnijmy, że w głównej walce gali KSW 100 Mamed Chalidow zmierzy się z Adrianem Bartosińskim.

Wyniki KSW 100:

77.1 kg: Andrzej Grzebyk pok. Wiktora Zalewskiego przez KO (cios na wątrobę) w 2. rundzie, 3:32

83.9 kg: Piotr Kuberski pok. Damiana Janikowskiego przez TKO (mnóstwo ciosów i łokci na gardę) w 2. rundzie, 0:47

77.1 kg: Igor Michaliszyn pok. Madarsa Fleminasa przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

70.3 kg: Aymard Guih pok. Dawida Śmiełowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 2x 29-28)

70.3 kg: Nicolae Bivol pok. Adama Brysza przez TKO (obrotówka, ciosy) w 1. rundzie, 0:25