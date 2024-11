To jest niepojęte. Tyle zarobili Mike Tyson i Jake Paul. Kosmos

Z pewnością zarówno najmłodsi, jak i ci starsi kibice boksu słyszeli o Mike'u Tysonie. W końcu Amerykanin jest najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej, który szczególnie w latach 90. kompletnie zdominował pięściarską rywalizację. Teraz wiele lat po zakończeniu profesjonalnej kariery Tyson ponownie wszedł do ringu. W piątek jego przeciwnikiem był o 31 lat młodszy Jake Paul.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Oto wynagrodzenia Tysona i Paula. Co za sumy!

Ostatecznie popularny influencer pokonał 58-letnią legendę przez jednogłośną decyzją sędziów (80-72, 79-73, 79-73). Choć jeszcze przed rozpoczęciem walki obaj zawodnicy podgrzewali ją na wszelkie możliwe sposoby, to w samym starciu momentami brakowało fajerwerków.

"Szybkości akurat, to w tym pojedynku ogólnie nie oglądaliśmy zbyt wiele. Paul miał przewagę, ale jak na gościa, który wiele razy zapowiadał, że zniszczy Tysona, wyglądał na kogoś, kto waha się, czy chce ów przewagę wykorzystać. "Iron" z kolei nie miał szczególnego pomysłu na rozpracowanie młodziana i nie rozpuszczał za często rąk. Dość powiedzieć, że po sześciu rundach statystyki wskazywały na zaledwie 16 trafionych ciosów przez 58-latka" - pisał o hitowej walce Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Mimo to na starcie Tysona z Paulem od wielu miesięcy czekało mnóstwo kibiców boksu. Do pojedynku miało dojść już w lipcu, jednak ze względu na problemy zdrowotne legendarnego pięściarza został on odwołany. Zainteresowało walką rosło coraz bardziej, z czego cieszyli się organizatorzy gali w w Arlington w Teksasie. Okazuje się, przygotowali oni horrendalnie wysokie wypłaty dla swoich zawodników.

Jak podaje hiszpańska "Marca", zwycięzca walki, czyli Jake Paul, otrzymał aż 40 milionów dolarów (ok. 163 mln złotych). Mimo porażki powodów do narzekania nie powinien mieć także Mike Tyson, na którego konto i tak wpłynęła połowa tej kwoty (20 milionów dolarów), co daje nieco ponad 81 mln złotych. Zdaniem dziennikarzy "Marki" kwoty te i tak mogą być zaniżone. Po dodaniu wszelkich wpływów z kontraktów medialnych sumy z pewnością byłby jeszcze większe!

Czy w piątek ostatni raz widzieliśmy Mike'a Tysona w ringu? - Nie sądzę, by to była moja ostatnia walka. Nie wiem, to zależy od sytuacji - powiedział, rzucając rękawicę w kierunku nowego rywala.