KSW 100. Gdzie oglądać? O której dzisiaj gala? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Wielkimi krokami zbliża się gala KSW 100, która odbędzie się w piątek w Gliwicach. Wszyscy fani sportów walki długo wyczekiwali tego dnia, ponieważ będzie to jubileuszowa edycja, na której czekają nas hitowe pojedynki.

Gdzie i kiedy oglądać KSW 100? Transmisja, karta walk

Najwięcej emocji wzbudza walka Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim. Chalidow jest legendą polskiego MMA i do tej pory stoczył w KSW 33 walki. W piątkowy wieczór czekać go będzie jednak bardzo trudne zadanie. Bartosiński to mistrz kategorii półśredniej i z pewnością będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony.

- Fizycznie u mnie wszystko jest bardzo dobrze. Pomimo swojego wieku, na sali, na treningu sprawności mi nie brakuje. Szybkość nie uciekła jeszcze. Jak jestem w roztrenowaniu i jestem cięższy, no to szybkość jest oczywiście inna. Najlepszą mam zwykle jak ważę 87 kg. Przy roztrenowaniu mam 94 kg, więc wtedy jestem wolniejszy, ale jak już schodzę do tej niższej wagi, to wiem, że jest dobrze - powiedział Chalidow w rozmowie ze Sport.pl.

Poza tym w akcji zobaczymy również innych mistrzów. Mowa o między innymi o Rafale Haratyku i Philipie De Friesie.

KSW 100 w Gliwicach. Karta walk

Walka wieczoru: Mamed Chalidow - Adrian Bartosiński

Phil de Fries - Darko Stosić

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik

Matheus Scheffel - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Igor Michaliszyn - Madars Fleminas

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih

Adam Brysz - Nicolae Bivol

Gala KSW 100 odbędzie się w piątek o godzinie 19:00. Będzie można ją obejrzeć na platformie Canal + Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Cena najtańszego z nich wynosi 49.99 złotych. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowych do Sport.pl.