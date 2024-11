Kiedy walka Mike Tyson - Jake Paul? O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Młodość kontra doświadczenie - tak można nazwać to, co wydarzy się już w piątkową noc na stadionie AT&T w Arlington. Wtedy to dojdzie do starcia znanego influencera i początkującego pięściarza Jake'a Paula z byłym mistrzem wagi ciężkiej Mikiem Tysonem. Pierwotnie walkę zaplanowano na 20 lipca, ale z powodu kłopotów zdrowotnych 58-latka trzeba było ją przełożyć. - Jeszcze tydzień temu trenowałem i czułem się świetnie. Nagle zacząłem szybko się męczyć. Mówiłem trenerowi, że coś jest nie tak. W samolocie z Miami poszedłem do toalety i wymiotowałem krwią - relacjonował starszy z amerykańskich bokserów.

Mike Tyson vs Jake Paul. Jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków ostatnich lat

Na szczęście Tyson ma już problemy za sobą i te nie powinny stanąć na drodze do starcia z Paulem. Kto będzie górą w tym pojedynku? Większe szanse daje się doświadczeniu, a więc Tysonowi. Mimo że ma on już najlepsze lata za sobą, a po raz ostatni pojawił się w ringu w 2020 roku i to w walce pokazowej, to jednak w nim eksperci i kibice upatrują faworyta.

W końcu w przeszłości stoczył aż 56 walk, wygrał 50 z nich, z czego aż 44 przez nokaut. A jak wygląda bilans młodszego o 31 lat rodaka? 11 pojedynków, z czego 10 wygranych. Po raz ostatni Amerykanin wszedł do ringu w lipcu tego roku. Skorzystał z okazji, że Tyson się wycofał i zmierzył się z Mike'm Perry'm. I oczywiście wygrał to starcie. Przystąpi więc do rywalizacji z byłym mistrzem świata na fali czterech zwycięstw.

Kibice i eksperci wspierają zawodników, choć większym poparciem cieszy się Tyson. - Mam nadzieję, że Mike wstrząśnie tym małym głupkiem. (...) Tyson, powodzenia, stary. Wygląda, że jesteś w dobrej formie. Miałeś mały problem zdrowotny, nie wiem, co ci się stało tam w samolocie, ale teraz wyglądasz świetnie, teraz wyglądasz naprawdę świetnie, więc ruszaj - mówił Conor McGregor. Czy faktycznie górą będzie doświadczony bokser? O tym przekonamy się już za kilka godzin.

Walka odbędzie się na dystansie ośmiu rund po dwie minuty. Zawodnicy będą używać 14-calowych rękawic, które są nieco większe od standardowo używanych w profesjonalnych walkach bokserskich.

Kiedy walka Mike Tyson - Jake Paul? O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Walka Mike Tyson - Jake Paul odbędzie się już w nocy z 15 na 16 listopada. Początek gali w AT&T w Arlington zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego. A z racji tego, że pojedynek Amerykanów będzie głównym starciem wieczoru, to rozpocznie się około godziny 5:00. Transmisja z tej walki będzie dostępna jedynie na platformie Netflix dla subskrybentów.