Fame MMA oskarżone o szantaż. "Skandaliczne zachowanie"

Fame MMA ma coraz większe problemy. Ostatnio minister sportu Sławomir Nitras ogłosił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by freakowe wydarzenia nie były organizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mało tego, premier Donald Tusk oznajmił, że chce ograniczyć dostęp dzieci do tego typu widowisk. Portal MMA.pl poinformował za to we wtorek, że Fame MMA dopuściło się "skandalicznego zachowania".

