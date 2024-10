Dogrywka rozstrzygnęła walkę Don Kasjo - Taazy! Ależ emocje na Prime MMA

Kibice w Ostrowcu Świętokrzyskim z wielkimi nadziejami czekali na walkę: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński kontra Kamil "Taazy" Mataczyński. - Czy to naprawdę może być konfrontacja, którą będziemy określać walką roku we freak fightach? Gdyby ten pojedynek był istną kanonadą fajerwerek, to rzeczywiście byłoby to kapitalne zwieńczenie naprawdę dobrze zapowiadającej się gali. Czy jednak można ona konkurować z FAME 20 czy FAME 22? Jest to co najmniej wątpliwe, jednakże taki scenariusz z pewnością bardzo by namieszał na rynku - pisał portal "mma.pl".

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, brązowy medalista mistrzostw Polski w boksie z 2014 roku ostatni raz walczył w walce bokserskiej w sierpniu tego roku. Podczas Fame 22 przegrał z Tomaszem Adamkiem po czterech rundach jednogłośną decyzją sędziów.

Natomiast Kamil "Taazy" Mataczyński to streamer, który zdobył popularność na Twitchu, a obecnie działa na platformie Kick. Zadebiutował w MMA na gali DWM Fight Night 1 we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy przegrał przez poddanie w I rundzie z Krzysztofem Sową. Potem odniósł cztery zwycięstwa. Pokonał Roberta Pasuta, Piotra Tyburskiego, Maksymiliana Wiewiórkę i Grzegorza Gancewskiego. Podczas FAME MMA The Freak pokonał Josefa Bratana.

Pierwsza runda sobotniej walki (rozpoczęła się po godz. 23) była wyrównana. W drugiej rundzie problemy miał "Taazy", bo po jednym z ciosów "Don Kasjo" lała mu się krew z nosa. Nie przeszkodziło mu to jednak skutecznie boksować. Potem "Taazy" wyglądał na bardzo zmęczonego, ale dzielnie walczył. Po czterech rundach sędziowie orzekli remis! O losach zwycięstwa zadecydowała zatem dogrywka. Wynik? - jednogłośną decyzją sędziów wygrał "Taazy".

Wyniki gali Prime MMA 10:

Main event:

[Boks, małe rękawice]: Daniel "Magical" Zwierzyński vs Marcin "Rafonix" Krasucki - "Magical" wygrał po pierwszej rundzie, bo rywal miał kontuzję.

Co-main event:

[K-1/MMA]: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Bartosz Szachta - extra fight - lekarze nie dopuścili do walki.

Karta główna:

[Boks]: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Kamil "Taazy" Mataczyński - "Taazy" wygrał po dogrywce jednogłośną decyzją sędziów.

[K-1, małe rękawice]: Alan Kwieciński vs Bartosz Szachta - Alan Kwieciński pokonał Bartosza Szachtę przez duszenie.

[K-1, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska - wygrana Schreiber przez dyskwalifikację, po tym jak narożnik rywalki zaatakował ją butelką.

[Boks, małe rękawice]: Filip "Filipek" Marcinek pokonał Adrian Ciosa jednogłośną decyzją sędziów.

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof Ryta pokonał Dominika Zadorę niejednogłośną decyzją sędziów.

[K-1, małe rękawice]: Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs Marek Jówko vs Daniel "Dags" Szwaba vs Huber Dajczman vs Bartosz "Noras" Iwanowski - walkę każdy na każdego wygrał Daniel "Dags" Szwaba, w finale pokonując Huberta Dajczmana.

[K-1, małe rękawice]: Jessica Kusz pokonała Annę "IFBB Pro" Andrzejewską przez TKO w II rundzie.

Karta wstępna: