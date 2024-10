Daniel "Magical" Zwierzyński to popularny streamer, który zdobył ogromną popularność dzięki swoim transmisjom na żywo, znanym jako patostreamy. Już raz walczył z Marcinem "Rafonixem" Krasuckim podczas Fame MMA 2 w Hali Arena w Poznaniu w 2018 roku. Wtedy Zwierzyński złamał nogę, a starcie zakończyło się już w pierwszej rundzie zwycięstwem Krasuckiego.

Marcin "Rafonix" Krasucki to jeden z bardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych w Polsce youtuberów. W sierpniu tego roku po ponad rocznej przerwie wrócił do oktagonu. Przegrał w trzeciej rundzie z Maciejem "Kaczor BRS" przez nokaut w K-1 w małych rękawicach.

Teraz dojdzie do rewanżu Zwierzyńskiego z Krasuckim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miasto to po raz pierwszy gości Fame MMA. Gala rozpocznie się w sobotę, 26 października o godz. 20. Dwa starcia karty wstępnej (Oleksiejczuk vs Strus i Kasprzak vs Górski) transmitowane będą za darmo na kanale YouTube organizacji PRIME SHOW MMA.

Cała gala dostępna będzie natomiast w systemie PPV za pośrednictwem strony PRIMEMMA.tv w cenie od 49,99 złotych.

Wyniki gali Prime MMA 10:

Main event:

[Boks, małe rękawice]: Daniel "Magical" Zwierzyński vs Marcin "Rafonix" Krasucki.

Co-main event:

[K-1/MMA]: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Bartosz Szachta - extra fight.

Karta główna:

[Boks]: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Kamil "Taazy" Mataczyński

[K-1, małe rękawice]: Alan Kwieciński vs Bartosz Szachta

[K-1, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska

[Boks, małe rękawice]: Adrian Cios vs Filip "Filipek" Marcinek

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof Ryta vs Dominik Zadora

[K-1, małe rękawice]: Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs Marek Jówko vs Daniel "Dags" Szwaba vs Huber Dajczman vs Bartosz "Noras" Iwanowski

[K-1, małe rękawice]: Jessica Kusz vs Anna "IFBB Pro" Andrzejewska

