Pudzianowski pod ostrzałem przez swoją decyzję. "Zachowuje się jak księżniczka"

Mariusz Pudzianowski w środę wywołał spore zamieszanie. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym przekazał, że wycofuje się z udziału w gali KSW 100. "Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się wam od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe..." - napisał. Decyzja momentalnie spotkała się z ostrą reakcją kibiców. "Szkoda, że nie ogłosiłeś tego dzień przed walką", "czas zawiesić rękawice na kółku. 50 na karku, a myśli, że może bawić się jak małolat" - mogliśmy przeczytać na portalu X. Do sprawy odniósł się już jeden z potencjalnych rywali "Pudziana", Łukasz Parobiec.

Niedoszły rywal atakuje Pudzianowskiego. "Liczył, że zaproponują mu łatwiejszego przeciwnika"

To właśnie znany z walk na gołe pięści w federacji Gromda 44-latek był jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów do walki z Pudzianowskim w Gliwicach. Oprócz niego wymieniało się jeszcze Oliego Thompsona. Teraz Parobiec udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym potwierdził, że bardzo chciał spotkać się w oktagonie z legendą KSW.

Z tego też powodu na postawie "Pudziana" nie pozostawił suchej nitki. - Na pewno nie był w formie, skoro podjął decyzję, że nie chce walczyć. On twierdzi, że się nie boi, a moim zdaniem bał się dotkliwej porażki i pewnie liczył, że zaproponują mu jeszcze łatwiejszego przeciwnika, na którym mógłby się odbić po dwóch porażkach - tłumaczył Parobiec. - Gala była promowana m.in. jego nazwiskiem, wiele osób wykupiło bilet z myślą, że go zobaczą. To jest duży brak szacunku do swoich kibiców, organizatorów oraz potencjalnych rywali, którzy chcieli podjąć z nim walkę - dodał.

Kontrowersje po rezygnacji Pudzianowskiego z gali KSW. "Sam sobie wystawił L4"

Sam Pudzianowski nie podał jednoznacznego powodu wycofania. "Spokojnie, nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty" - napisał, co może sugerować problemy zdrowotne. - On się zachowuje jak księżniczka. Trenował na maksa od pięciu tygodni, a nikomu nie mówił, z kim będzie chciał się zmierzyć, nie dając tym samym szans jednemu z kandydatów na przygotowanie się pod niego. Narzucał swoje widzimisię, a ostatecznie sam sobie wystawił L4, choć żadnej choroby nie było - wypalił zawodnik Gromdy.

Gala KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wiadomo już, że poza Pudzianowskim zabraknie na niej m.in. Michała Materli, Artura Szpilki, Arkadiusza Wrzoska czy Daniela Rutkowskiego.