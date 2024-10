Julia Szeremeta ogłosiła. Na takie słowa czekaliśmy!

Julia Szeremeta, mimo że znajdowała się w kapitalnej formie na igrzyskach w Paryżu, to w finale kategorii do 57 kg nie dała rady kontrowersyjnej Lin Yu-Ting i poległa przez decyzję sędziowską. "Po 32 latach czekania na olimpijski medal w boksie przyszła ona. Od zawsze niesforna, pełna energii, do tego stopnia, że rodzice musieli zapisać ją na karate, by tam się wyszalała. A potem karate zamieniło się w boks" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Historyczny sukces nie zadowala jednak samej zawodniczki, która planuje znów uradować wszystkich Polaków.

Szeremeta ogłosiła to, na co czekali wszyscy fani. "Zaczynamy akcję"

- Chciałam złotego medalu - przyznała. - Czegoś zabrakło, może trochę szczęścia. W Los Angeles zrobię złoto - zapowiedziała Szeremeta, cytowana przez RMF FM, odnosząc się do igrzysk, które w 2028 roku odbędą się w Mieście Aniołów w Stanach Zjednoczonych. Nie ulega zatem wątpliwości, że wyznaczyła już sobie konkretny cel, który za wszelką cenę będzie chciał zrealizować.

Pięściarka zamieściła w piątek post mediach społecznościowych, w którym potwierdziła, że rozpoczęła przygotowania do kolejnych igrzysk. "Mocne trio. Zaczynamy akcję Los Angeles" - poinformowała na Instagramie. Na zdjęciu obok niej znajdują się: Marysia Gorzelanna oraz Kinga Krówka. Tej drugiej Szeremeta życzyła również powodzenia na zbliżających się mistrzostwach świata.

Na ten moment trudno ocenić, czy pięściarka będzie miała szanse powalczyć o medal. MKOl zdecydował przecież o wyrzuceniu dyscypliny z programu IO w Los Angeles. - Decyzja ta zapadła w ubiegłym roku, władze bokserskie odwołały się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Trybunał odwołanie odrzucił, decyzja się uprawomocniła - przekazał Marek Pałus, sekretarz generalny PKOl.

Decyzja MKOI nie jest jednak ostateczna, tak przynajmniej twierdzi PKOI. - Jeśli krajowe federacje bokserskie zdecydowałyby się wystąpić z IBA i powołać nową albo przystąpić do nowej, istniejącej, i odbyłoby się do końca 2025 roku, to jest szansa, że ta dyscyplina zostałaby przywrócona do programu igrzysk - uzupełnił.

Zanim nadejdzie czas igrzysk, trener Tomasz Dylak ma plan, jak będzie wyglądał najbliższy czas dla Szeremety. - Możliwe, że (w tym roku - red.) będzie jeszcze jeden start, bardziej w formie gali jak SBN - wyjawił. Nieco bardziej ambitne założenia ma za to na 2025 rok.

Mowa o mistrzostwach świata w marcu. Organizowana przez federację IBA impreza odbędzie się w Belgradzie, a Polska ma być tam godnie reprezentowana. - Chcemy tam zabrać naprawdę mocną ekipę. W każdej kategorii chcemy mieć dziewczynę, która powalczy o zwycięstwo. Nie ukrywam, że o tym powoli myślę - zakończył.