Już wiadomo, co dalej z KSW. Za ile i kto pokaże?

Dokładnie 8 listopada kończy się umowa między Viaplay a Federacją KSW na transmisję gal mieszanych sztuk walki. Kontrakt trwał niemal trzy lata. Miał być dłuższy, ale został skrócony z powodu wycofywania się Viaplay z Polski. Jego ostatnim punktem będzie gala KSW 99 zaplanowana na sobotę 19 października. Od listopada zacznie się dla KSW już nowa era. Poinformowano o niej na konferencji prasowej.

3 lata i 10 gal w pakiecie

Umowę z Canal+ podpisano na trzy lata, w praktyce do końca 2027 r. KSW zobowiązało się do produkcji 12 gal w roku, choć w innym schemacie niż do tej pory. 10 gal ma być dostępnych w kanale telewizyjnym w ramach abonamentu płaconego za dany pakiet. Dwie gale rocznie będą w systemie PPV i będą dostępne zarówno na platformie Canal+ jak i KSWTV.

Jeśli chodzi o gale dostępne w ramach abonamentu, to KSW trafi do pakietu Super Sport, stworzonego przez Canal+ m.in. w obliczu pozyskania przez nadawcę praw do piłkarskiej Ligi Mistrzów.

- Gale KSW będziemy prezentować na kanale Canal+ Extra, nie podniesiemy ceny pakietu Super Sport - przekazała Beata Sadowska, prezes Canal+ Polska.

Cena? Więcej niż do tej pory, ale i więcej treści

Cena pakietu Canal+ Super Sport wynosi 65 zł przy subskrypcji rocznej i 69 zł przy opłacie miesięcznej. Cena jest taka sama dla klientów telewizji satelitarnej, jak i tych, którzy korzystają z oferty przez internet, czyli Canal+ Online.

Z jednej strony jest to zatem dobra wiadomość dla tych, którzy są już abonentami, lub i tak chcieli wykupić Canal+ Super Sport. Teraz w "starej cenie" dostaną bowiem dodatkowy produkt. Ci, którzy byli abonentami Viaplay tylko dla gal KSW, będą musieli zapłacić trochę więcej. W Viaplay pakiet z pełną opcją sportową w tym KSW kosztował 55 złotych, a dzięki różnym promocjom, których w tym roku było sporo, można było miesięcznie obniżyć wydatki na sport do około 45 złotych.

Z drugiej strony fani sportów walki w C+ za 65 zł otrzymają teraz dostęp nie tylko do Ligi Mistrzów, ale też ekstraklasy, piłkarskich lig zagranicznych, tenisowych turniejów kobiet, NBA oraz gal bokserskich, które też czasem u tego nadawcy się pojawiają.

- Gale KSW produkowane będą przez nas tak jak do tej pory, każda gala zagranicą będzie na KSW TV - przekazał Martin Lewandowski, współwłaściciel federacji.

Umowa obowiązuje na terytorium Polski. Pierwszą galą pokazaną w ramach dostępu do pakietu Super Sport będzie grudniowa KSW 101 w Paryżu, gdzie walką wieczoru będzie starcie mistrza KSW kat. lekkiej Salahdine’a Parnasse’a z Wilsonem Varelą. Wcześniej odbędzie się też jednak KSW 100.

KSW 100 w PPV na Canal+ i KSW TV

Jubileuszowe KSW 100 zaplanowano na 16 listopada, a gala będzie pełna gwiazd. Wystąpią na niej m.in. Mamed Chalidow w starciu z Adrianem Bartosińskim, ale też Phil de Fries, Robert Ruchała czy Mariusz Pudzianowski. KSW 100, co było wiadomo już od wakacji, będzie dostępna tylko w systemie PPV. Teraz oficjalnie potwierdzono, że galę oprócz własnej platformy internetowej Kswtv.com będzie można nabyć przez Canal+.

W takim samym modelu będą sprzedawane dwie gale KSW rocznie. Być może będzie to kontynuacja projektu Epic, choć nie jest to pewne. W efekcie kibic chcący zobaczyć wszystkie gale organizacji KSW (12 gal rocznie) będzie musiał płacić nieco więcej niż do tej pory.

Ile będą kosztowały gale KSW w PPV, w tym listopadowa gala z numerem 100? To na razie nie jest przekazywane, gdyż wciąż toczą się rozmowy KSW z Canal+. Nam udało się ustalić, że cena będzie zależna od modelu zakupu, tj. dostępu jednorazowego do samej gali lub nabycia jej z jedną z opcji zakupu miesięcznego, czy też innego, dłuższego pakietu Canal+. Cena za samą galę powinna jednak mieścić się w przedziale między 30 a 45 złotych. Partnerzy poinformują o niej w drugiej połowie października.