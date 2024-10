Jest oficjalny komunikat ws. Imane Khelif. To już oficjalne!

Imane Khelif została w sierpniu złotą medalistką olimpijską. Jej sukces wywołał jednak gigantyczną burzę, a do sieci wypłynęła nawet informacja, że może stracić to, co udało jej się zdobyć w Paryżu. Rzekomo organizacja WBO rozpoczęła już nawet dochodzenie i podda zawodniczkę badaniom genetycznym. Mamy nowe wieści w tej sprawie, gdyż WBO całkowicie zaprzeczyło doniesieniom.

