Potężna burza po decyzji KSW! Czesi mówią wprost: kłamstwo. Jest reakcja

W sobotę 19 października w Ostrovar Arenie w czeskiej Ostrawie miała się odbyć gala KSW 99. Federacja poinformowała jednak o przeniesieniu wydarzenia do Gliwic z powodu trudnej sytuacji w mieście po wrześniowych powodziach. Szybko rozpętała się burza, bo to tłumaczenie od początku wydawało się dziwne. Jeden z czeskich dziennikarzy oskarżył wręcz KSW o kłamstwo, ponieważ ostrawska hala normalnie funkcjonuje. Teraz "Przegląd Sportowy" donosi, że federacja... przyznała się do manipulacji.

