Pudzianowski dostał podchwytliwe pytanie o freak fighty. Od razu wypalił. Dwa słowa

Mariusz Pudzianowski nie był widziany w klatce ponad rok, od kiedy w czerwcu 2023 roku został znokautowany przez Artura Szpilkę na gali KSW na Stadionie Narodowym. Była to druga porażka z rzędu, gdyż parę miesięcy wcześniej został również pokonany przez Mameda Chalidowa. Pierwotnie 47-latek miał wrócić do klatki na gali w Olsztynie, natomiast nieco się to przesunęło. Wiadomo, że stoczy kolejny pojedynek w listopadzie - na jubileuszowej gali KSW 100.

Pudzianowski dostał pytanie o udział we freak fightach. Wszystko jasne

- Przychodzą do mnie federacje freak fightowe. Proponują mi dużo większe pieniądze niż w KSW. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką, najem się. Chochlą bym się udławił [...] Pieniądze to nie wszystko - przekazał pod koniec stycznia Pudzianowski, który został zapytany o propozycje z freakowych organizacji. Wielu uważa jednak, że prędzej czy później zdecyduje się na lukratywną propozycję. Były strongman otrzymał teraz dość podchwytliwe pytanie.

- Koniec kariery MMA czy freak fighty? - zapytał prowadzący ankietę "szybkie strzały". I błyskawicznie dostał odpowiedź. - Koniec kariery - przyznał Pudzianowski, czym prawdopodobnie na zawsze zamknął dyskusję na temat zmiany pracodawcy. Nie był to jednak jedyny temat, który został poruszony. - Trening na siłowni czy trening w klatce? - Siłownia - odparł były strongman. Dodatkowo wspomniał, że woli parter aniżeli stójkę oraz faworyzuje kebaba w bułce zamiast w tortilli.

Pudzianowski wróci do klatki za nieco ponad miesiąc, natomiast nadal nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. Nie będzie to na pewno rozważany wcześniej Eddie Hall, a coraz mniejsze szanse na występ ma też Łukasz Parobiec, którego domagali się fani. Menadżer Ernest Ivanda zdradził za to, że propozycję walki z Pudzianowskim otrzymał Oli Thompson. - To już jest zapisane - oznajmił w rozmowie w "Klatka po klatce", potwierdzając, że przyjęli ofertę.

Jubileuszowa gala KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Arenie Gliwice. Podczas tego wydarzenia zobaczymy w klatce poza Pudzianowskim m.in. Mameda Chalidowa, Adriana Bartosińskiego, Roberta Ruchałę, Andrzeja Grzebyka czy Rafała Haratyka. Nie można wykluczyć, że gala będzie transmitowana na antenie Canal+.