O której jest Fame MMA? Gdzie obejrzeć galę FAME: The Freak? [TRANSMISJA, KARTA WALK]

Ostatnia gala federacji FAME odbyła się na Stadionie Narodowym, a teraz czas na nieco mniejsze wydarzenie. Nie będzie to gala "numerowana", a pierwsze wydarzenie z cyklu "The Freak". Organizatorzy zapowiadają więcej freak fightów, a więc w karcie walk zobaczymy m.in. Marcina Najmana, czy Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.

Na piątkowe wydarzenie organizatorzy przewidzieli dziewięć starć w klatce, z czego aż siedem odbędzie się w formule K-1, a dwa w formule MMA. Zaplanowano dwa pojedynki kobiet i jeden "super freak-fight", gdzie dwóch zawodników stanie naprzeciw jednemu. Będzie to walka duetu Natan Marcoń i Adrian Cios przeciwko Denisowi Załęckiemu.

Do oktagonu wróci też Marcin Najman, który zmierzy się z Tomaszem Olejnikiem w formule K-1. "El Testosteron" jest od rywala wyższy, cięższy i o dziwo to on będzie faworytem. Do oktagonu wejdą także znani Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, Michał "Wampir" Pasternak, Josef Bratan i zwycięzca ostatniego turnieju o milion złotych Kamil "Taazy" Mataczyński.

Karta walk gali FAME: The Freak:

Karta wstępna:

[K-1, małe rękawice] Damian "Koszixon" Koszyk vs Miłosz "Miły" Dobrosielski

[K-1, małe rękawice] Magdalena "Dresiara" Górniak vs Elizabeth "Lizi" Anorue

Karta główna:

[MMA] Jakub "Guzik" Szymański vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk

[K-1, małe rękawice] Dominika Rybak vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk

[K-1, małe rękawice] Tomasz Olejnik vs Marcin "Cesarz" Najman

[K-1, małe rękawice] Paweł "Prezes" Jóźwiak vs Robert "Sutonator" Pasut

[K-1, małe rękawice] Mateusz "Don Diego" Kubiszyn vs Michał "Wampir" Pasternak

[MMA] Natan "Kraken" Marcoń & Adrian "The Joker" Cios vs Denis "Bad Boy" Załęcki

[K-1, małe rękawice] Josef Bratan vs Kamil "Taazy" Mataczyński

Gdzie oglądać dziś FAME MMA? O której gala FAME: The Freak? Gdzie kupić PPV? [TRANSMISJA DZISIAJ, STREAM ONLINE, FAME NA ŻYWO, KARTA WALK]

Gala FAME: The Freak odbędzie się w piątek 4 października w szczecińskiej Netto Arenie. Transmisję będzie można oglądać w dwóch źródłach: na stronie famemma.tv oraz na platformie Canal+ Online. W obu przypadkach potrzebne jest uprzednie wykupienie gali w systemie pay-per-view. Pierwsze dwie walki będą dostępne na kanale YouTube federacji. Zapraszam również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Początek zmagań o 19:30.